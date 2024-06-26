3 веселі мультфільми, які варто подивтись з дітьми

Спільний перегляд фільму може стати чудовим способом провести час з родиною та зарядитися позитивними емоціями. А щоб зробити цей досвід ще кращим, рекомендуємо обирати мультфільми, які будуть цікаві як дітям, так і дорослим. Про це пише 24 tv.ua.

"Думками навиворіт" (2015)

Цей культовий мультфільм від Pixar розповідає про п'ять емоцій, які живуть у голові 11-річної дівчинки Райлі: Радість, Сум, Гнів, Страх та Огида. Кожна з них по-своєму впливає на поведінку та думки Райлі, і коли їхня чітка ієрархія руйнується, дівчинка стикається з низкою проблем.

"Думками навиворіт" – це не просто весела історія, а й глибокий роздум про природу емоцій, про те, як вони формують нашу особистість та як з ними можна налагодити контакт. Цей мультфільм змусить вас сміятися, плакати, а потім ще довго розмірковувати над побаченим.

"Душа" (2020)

Ще один шедевр від Disney та Pixar – мультфільм "Душа", який розповідає про вчителя музики Джо Ґарднера, що мріє про кар'єру джазового піаніста. Але саме коли він ось-ось має здійснити свою мрію, з ним трапляється нещасний випадок, і його душа опиняється у "Центрі", де готують душі до народження.

Тут Джо знайомиться з 22 – молодою душею, яка ніяк не хоче народжуватися. Разом вони вирушають у захопливу подорож, щоб знайти сенс життя та розкрити свій творчий потенціал.

"Душа" – це зворушлива історія про мрії, про те, що ніколи не пізно їх втілити, і про те, що справжнє щастя не в досягненнях, а в самому шляху.

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"Коко" (2017)

Мексиканський мультфільм "Коко" зачаровує глядачів яскравими барвами, дивовижною музикою та незвичайною історією. 12-річний хлопчик Мігель, який мріє стати музикантом, випадково потрапляє у Місто Мертвих, де зустрічає своїх померлих родичів.

Разом з ними Мігель розкриває таємницю своєї сім'ї та дізнається, чому музика була заборонена в його роду. Цей мультфільм змусить вас сміятися, плакати, танцювати і співати, а також змусить задуматися про важливість сім'ї, традицій та поваги до предків.

Нагадаємо, ми вже писали про 4 топові фільми з Анджеліною Джолі.

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