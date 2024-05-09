Жовтіє листя в часника: як врятувати культуру

Часник - це не лише смачна та ароматна приправа, але й корисна рослина, яка може прикрасити ваш город.

Однак іноді можна зіткнутися з неприємною проблемою: часник починає жовтіти та в'янути. Що ж може бути причиною цього явища, і як допомогти рослині? Про це пише Главред.

Причини пожовтіння часнику:

Неправильний полив: Чисник не любить як пересихання ґрунту, так і його надмірного зволоження. У спекотну погоду його слід поливати рясно, але нечасто, даючи ґрунту просихати між поливами.

Чисник не любить як пересихання ґрунту, так і його надмірного зволоження. У спекотну погоду його слід поливати рясно, але нечасто, даючи ґрунту просихати між поливами. Нестача поживних речовин: Часнику, особливо в період активного росту, потрібні мікроелементи, такі як азот, калій і фосфор.

Часнику, особливо в період активного росту, потрібні мікроелементи, такі як азот, калій і фосфор. Шкідники та хвороби: Жовтіння листя може бути ознакою ураження часнику шкідниками (цибулева муха, часникові кліщі) або хворобами (фузаріоз, іржа, бактеріози).

Жовтіння листя може бути ознакою ураження часнику шкідниками (цибулева муха, часникові кліщі) або хворобами (фузаріоз, іржа, бактеріози). Несприятливі погодні умови: Різкі перепади температур, сильні вітри, град також можуть негативно впливати на стан часнику.

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Що робити, якщо часник пожовтів?

Відрегулюйте полив: Налагодьте режим поливу, щоб ґрунт біля часнику був помірно вологим, але не мокрим.

Налагодьте режим поливу, щоб ґрунт біля часнику був помірно вологим, але не мокрим. Підживіть часник: Використовуйте народні засоби (наприклад, настій деревної золи, розчин сечовини) або спеціальні добрива для часнику.

Використовуйте народні засоби (наприклад, настій деревної золи, розчин сечовини) або спеціальні добрива для часнику. Захистіть часник від шкідників та хвороб: Проведіть профілактичні обробки часнику інсектицидами та фунгіцидами.

Проведіть профілактичні обробки часнику інсектицидами та фунгіцидами. Огляньте часник: Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників та ознак хвороб. Своєчасне виявлення та лікування проблем допоможе зберегти часник.

Додаткові поради:

Мульчуйте ґрунт навколо часнику соломою, сіном або тирсою. Це допоможе зберегти вологу, запобігти росту бур'янів та покращити структуру ґрунту.

Розпушуйте ґрунт навколо часнику, щоб забезпечити доступ кисню до коренів.

Не саджайте часник на одному місці кілька років поспіль.

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