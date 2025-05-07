Желтый кирпич под водой: подводная дорога у побережья Коста-Рики привела дайверов к невероятному открытию

Группа международных археологов официально подтвердила обнаружение остатков двух датских кораблей, которые использовались для перевозки рабов. Суда – Fridericus Quartus и Christianus Quintus – затонули в 1710 году у берегов Коста-Рики.

В раскопках принимали участие ученые из Национального музея Дании вместе с представителями Музея викинговых кораблей. Об этом сообщает изданиеDaily Mail.

Толчком к важному открытию стала еще одна находка – так называемая желтая кирпичная дорога, которую дайверы обнаружили неподалеку еще в 2015 году. Именно она снова привлекла внимание исследователей к этим затонувшим объектам. Ранее местные жители полагали, что обломки принадлежат пиратским кораблям.

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В ходе исследовательских работ в 2023 году археологи обнаружили деревянные фрагменты, кирпич и глиняные курительные трубки. Проведенные анализы показали, что все эти материалы имеют датское происхождение, в частности, связанные с районом Фленсбурга. Кирпич по размерам полностью соответствует стандартам, используемым в Дании в XVIII веке, а по результатам дендрохронологии установлено, что древесину срубили в промежутке между 1690 и 1695 годами в западной части Балтийского моря.

Одно из обнаруженных судов, по всем признакам, подверглось пожару – на это указывают многочисленные следы обугливания.

Еще одним весомым подтверждением подлинности находки стали глиняные трубки, характерные для кораблей датского флота того времени. Изготовленные в Голландии, они были распространены среди датских моряков.

Работа над исследованием продолжалась несколько лет. Морской археолог Андреас Кальмеер Блох, один из ключевых участников проекта, признался, что не раз думал о том, чтобы прекратить раскопки.

"Это были одни из самых трудных, но в то же время важнейших археологических исследований в моей профессиональной практике", – подчеркнул он.

Дания официально запретила трансатлантическую работорговлю в 1792 году, однако полная отмена рабства произошла только в 1847-м. Проект в Коста-Рике реализуется научным центром Ньорд, который уже планирует проведение новых подводных исследований.

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