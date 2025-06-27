Земля ускоряется: ученые зафиксировали новый рекорд вращения планеты

Скорость обращения нашей планеты постепенно растет, что приводит к незначительному сокращению продолжительности суток. Хотя изменения исчисляются только миллисекундами, за последние пять лет было зафиксировано несколько рекордно коротких дней.

Об этом сообщает DailyGalaxy. Согласно условной системе отсчета, одни сутки продолжаются 24 часа, то есть 86 400 секунд. Однако на самом деле Земля совершает оборот вокруг своей оси примерно за 23 часа 56 минут и 4 секунды. Примечательно, что 19 июля 2020 года планета совершила полный оборот на 1,47 миллисекунды быстрее обычного, установив рекорд.

Это явление не было единичным. Уже 5 июля 2021 года продолжительность обращения сократилась еще больше – на 1,66 миллисекунды. Ученые считают, что этим летом возможно очередное ускорение, что подтвердит общую тенденцию роста скорости вращения Земли.

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Точная причина ускорения вращения Земли ученые пока не установили, однако существует несколько вероятных версий. В частности, исследователи предполагают, что этот процесс может быть вызван изменениями в движении внутреннего ядра планеты. Также не исключают влияние таких факторов, как таяние ледников, изменяющее распределение массы на поверхности и изменения в океанических течениях. Еще одной вероятной предпосылкой является постепенное смещение географических полюсов.

Несмотря на это, как отмечает издание, нынешнее ускорение, скорее всего, временное явление. В долгосрочной перспективе вращение планеты, напротив, демонстрирует тенденцию к замедлению.

Для большинства людей эти изменения остаются только теоретическими, ведь разница в продолжительности суток настолько мала, что ее могут выявить только высокоточные атомные часы. Впрочем, колебания продолжительности суток могут создавать трудности для современных систем связи, работающих на основе спутниковой навигации. Для таких систем критически важна точная синхронизация, которая может нарушить различия между фактическим и теоретическим временем суток.

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