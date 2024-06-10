Юрист рассказал, можно ли спилить ветки соседского дерева, если они растут над вашим участком

Если вы сталкиваетесь с проблемой, когда деревья на соседнем участке создают тень на вашей территории или засоряют ее плодами и листьями, важно знать, как правильно поступать.

Соответствующими советами поделился сайт "Атланта Недвижимость".

Вот что следует знать о регулировке:

Для деревьев среднего размера (до 3 метров в высоту) необходимо соблюдать минимальное расстояние от границы вашего участка до ствола в два метра.

Если дерево высокорослое (выше 3 метров), это расстояние должно быть не менее четырех метров.

Когда эти правила нарушаются: Ветви, пересекающие границу вашего участка, могут быть признаны нарушением ваших прав. Такие ветви не только создают тень и загрязняют территорию, но и могут представлять угрозу безопасности.

Что можно делать: Вы можете обрезать ветки, но если это приведет к гибели дерева, вы можете столкнуться с претензиями со стороны соседа и даже с административной ответственностью.

Рекомендации:

Можно безопасно обрезать небольшие ветки, не вредящие дереву.

Избегайте удаления больших ветвей, которые могут привести к его гибели.

Если у вас конфликтный сосед: Отправьте ему письменное сообщение с требованием устранить нарушения, используя заказное письмо. Укажите четкий срок выполнения требований, обычно один месяц.

Если сосед игнорирует ваши требования: Вы имеете право самостоятельно обрезать ветки, не опасаясь административной ответственности в случае гибели дерева, если вы соблюдали все правила.

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