Яблочная роза: вкусный и красивый десерт

Если очень хочется удивить родных чем-нибудь не только вкусным, но и визуально интересным – этот рецепт для вас! Аромат в доме будет невероятный!

Ингредиенты:

• Слоеное тесто - 400 г;

• Мед – 40 г;

• Яблоки – 3 шт;

• Корица – 5 г;

• Сахарная пудра – 20 г;

• Масло растительное — 15 г.

Приготовление:

1. Тесто раскатать и смазать медом. Выложить яблоки, свернуть пополам и закрутить розу.

2. Выложить в смазанную растительным маслом форму и выпекать 25-30 минут при температуре 180°.

Душистые, оригинальные и вкуснейшие яблоневые розы станут вашей любимой выпечкой!

Храните и готовьте быстро и вкусно!