Вырезка в беконе: мегалегкое блюдо

Сочная, ароматная и мега проста в приготовлении.

Ингредиенты:

• Вырезка 2 шт.

• Масло сливочное 50 г.

• Бекон 150г.

• Чеснок 3 зубчика

• Горчица 1 ч. л.

• Соль 1 ч. л.

Приготовление:

1. Аджику, соль и чеснок смешать. Обмазать этим соусом мясо.

2. Расстелили фольгу и пергамент, как на видео.

3. На них выстелить бекон и завернуть в него мясо.

4. В духовку до полной готовности (через некоторое время разрезать фольгу и дать мясу зарумяниться).

Готовьте вкусно и легко с нашей фольгой и пергаментом. Ведь именно они обеспечивают идеальные условия для прожарки и пропекания мяса.

Приятного аппетита.