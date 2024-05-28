Выращиваем морковь: подкормить ли овощ и мае, действенные методы борьбы с морковной мухой
После прореживания и прополки морковь нуждается в подкормке, ведь именно в это время закладывается основа для богатого урожая. Опытные огородники знают, как правильно подкормить культуру, чтобы получить большие и сладкие корнеплоды. Об этом пишет ТСН.
Универсальное удобрение для моркови
Существует ли универсальный рецепт, чтобы морковь выросла здоровой, без гнили и болезней, а также не была повреждена вредителями? Да, рекомендуется использовать раствор марганца и борной кислоты.
Приготовление раствора:
Разведите 3 г марганца и 2 г борной кислоты в 10-литровом ведре. Одного ведра хватит на 3-4 м2.
Применение:
Перед использованием раствора пролейте морковь чистой водой. Полейте растение раствором марганца и борной кислоты. Через 3 недели повторите полив.
Результат:
Морковь будет чистой, без инфекции. Корнеплоды станут большими и сочными.
Диагностика дефицита микроэлементов
Внешний вид моркови может подсказать, каких удобрений ей не хватает:
- Калий: медленный рост, восприимчивость к грибковым заболеваниям и атакам вредителей.
- Фосфор: плохое формирование корневой системы, невкусные корнеплоды.
- Азот: пожелтение и скручивание листьев, увядание растения.
- Бор: мелкая и скрученная ботва, отсутствие развития корнеплодов, коричнево-серые пятна на них.
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Борьба с морковной мухой
Этот вредитель может в считанные дни уничтожить весь урожай. Вот несколько методов борьбы:
Отпугивание запахом:
Опрыскать растение красным или черным молотым перцем (1 ст. л. на 10 л воды). Этого раствора хватит на 10 м2.
Инсектициды:
Использовать препараты "Актеллик 500 ЕС", "Волатон 500", "Децис", "Штефесин" согласно инструкции.
Профилактика:
- Севооборот.
- Своевременное прополивание.
- Защита от мух с помощью нетканого материала.
- Регулярный осмотр растений.
Напомним, мы уже писали, как сажать и ухаживать за морковью и свеклой, чтобы они уродили сладкими.
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