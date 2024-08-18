Выходные в Ужгороде: что посмотреть и чем развлечься

Колорит и разнообразие Ужгорода позволяет устроить как романтические, так и семейные выходные. Гастротур или прогулки по историческим локациям, водные развлечения или велосипедные туры – впечатления останутся с вами надолго. Ловите лучшие идеи и локации для создания впечатляющего уикенда в Ужгороде от UAPortal.

Замок графов Шенборнов – одна из самых популярных локаций в Ужгороде. Источник: https://uk.wikipedia.org Замок графов Шенборнов – одна из самых популярных локаций в Ужгороде. Источник: https://uk.wikipedia.org

Путешествие по памятникам и музеям

Вы можете выбрать пешие маршруты, а можете взять велосипеды напрокат и охватить больше локаций. Исторический старинный город обладает архитектурными прелестями за каждом поворотом, поэтому рассчитывайте силы и выбирайте самое интересное.

''Деця у нотаря'' – колорит украинских блюд и юмора. Источник: https://go-to.rest/ ''Деця у нотаря'' – колорит украинских блюд и юмора. Источник: https://go-to.rest/

Гастротур в Ужгороде

Любители вкусных путешествий могут открыть для себя Ужгород, как гастрономическую платформу разнообразной украинской кухни. Летние террасы ресторанов и кафе по улице Волошина и Корзо подарят колоритную атмосферу европейского города и ароматы, разгоняющие аппетит в считанные минуты. Интересные и вкусные локации в Ужгороде:

Ресторан "Камелот" – интерьеры средневекового замка и изысканное меню из эко продуктов.

Корчма "Деца у нотаря" – юмористическая атмосфера и необычный подход к меню позволит сделать вкусным день и настроение.

Бистро-паб "Час" - здесь можно попробовать такие необычные украинские блюда как: "бундашки", пикницу, огурец, шовдар, буженное сало и хлеб с "керезетом".

Вегетарианское эко-кафе "Ясное солнышко" - доступные блюда как вегетарианскому, так и веганскому формату.

Кондитерское кафе Штефаньо – шоколадные и карамельные скульптуры, которые вы обязательно захотите прихватить на подарки.

Кафе "Кактус" – кухня Закарпатья в историческом центре Ужгорода.

Идеи для выходных в Ужгороде с детьми – подойдите к обзору города. Источник: https://karpatium.com.ua/ Идеи для выходных в Ужгороде с детьми – подойдите к обзору города. Источник: https://karpatium.com.ua/

Развлечения для детей в Ужгороде

Путешествуя с детьми обязательно выберите несколько локаций, которые будут интересны маленьким путешественникам. Семейный отдых в Ужгороде может быть активным или релаксовым – по вашему вкусу.

Кинодень – два больших кинотеатра с дополнительными современными развлечениями позволят отлично провести день даже в неудобную погоду.

– два больших кинотеатра с дополнительными современными развлечениями позволят отлично провести день даже в неудобную погоду. Веселый квест с минискульптурами – город украшен маленькими персонажами, которые очень интересно искать с детьми. Соберите свою миниатюрную коллекцию и осмотрите город во всех деталях.

– город украшен маленькими персонажами, которые очень интересно искать с детьми. Соберите свою миниатюрную коллекцию и осмотрите город во всех деталях. Смешные и интересные памятники – еще одна прогулка по городу, которая поможет собрать коллекцию интересных памятников, как памятник фонарику или сказочным героям. Все достопримечательности можно найти на карте Ужгорода и составить свой маршрут.

еще одна прогулка по городу, которая поможет собрать коллекцию интересных памятников, как памятник фонарику или сказочным героям. Все достопримечательности можно найти на карте Ужгорода и составить свой маршрут. Прогулка по детским площадкам – бесплатное и интересное путешествие по городу.

– бесплатное и интересное путешествие по городу. Веревочный парк (Подзамковый парк) – объединить активный и живописный отдых просто.

Фонтаны Ужгорода – жаркий летний день станет немного прохладнее и веселее. Захватите сменную одежду.

Посмотреть на Ужгород можно с высоких горных склонов. Источник: https://go-to.rest/ Посмотреть на Ужгород можно с высоких горных склонов. Источник: https://go-to.rest/

Экстремальные направления в Ужгороде для отдыха

Добавить немного адреналина в свой уикенд в Ужгороде отличная идея. Любители экстремального отдыха найдут в городе локации для:

джиппинга;

мотопутешествий;

конных походов;

пейнтбола;

рафтинга;

рыбалки и т.д.

Находясь в Ужгороде с детьми подростками, включите в отпуск одну из экстремальных локаций и повеселитесь как дети.

Станьте частью одной велосипедной команды посещая Ужгород. Источник: https://go-to.rest/ Станьте частью одной велосипедной команды посещая Ужгород. Источник: https://go-to.rest/

Нестандартные туры по Ужгороду и окрестностям

Посещая Ужгород вы можете воспользоваться услугами местных туроператоров, чтобы увидеть самое интересное и популярно организованно и с комфортом. ТОП 10 туров по Ужгороду и окрестностям составляют следующие направления:

Индивидуальные экскурсии с гидом – возможность корректировать прогулки и включать в список желаемые места.

Ungvár Квест Сити – интересный обзор города вместе с детьми. нестандартный подход к познанию истории и интересным фактам.

Экскурсия – поход в Голубую лагуну – популярный тур для летней жары.

СПА-экскурсия с купанием в чанах – романтические приключения в Ужгороде.

"Ужгород - древний град" - организованное знакомство с историческим городом.

Закарпатье по вкусу – романтический гастротур с самыми вкусными кулинарными платформами в Ужгороде.

Романтический Ужгород – вечерняя прогулка по городу под сиянием фонарей.

Горные путешествия на джипах – экстремальные путешествия по окрестностям Ужгорода.

Фотосессия в Ужгороде – тур по самым популярным местам с гидом и фотографом. Профессиональные фотографии ваших впечатлений.

Велотуры по Ужгороду – возможность увидеть много интересного.

Ужгород не посмотреть за одни выходные. Наш список может стать удачным знакомством с туристическими возможностями города. Читайте также о самых пьянящих местах для туризма в Украине и, как комфортно путешествовать