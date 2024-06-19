Вы будете от них в восторге: 4 турецких сериала, избивших все рейтинги в Украине

Турецкие сериалы: настоящий феномен, за последние годы завоевавший сердца миллионов зрителей в Украине. Их увлекательные сюжеты, эмоциональные переживания героев и экзотические локации не дают оторваться от экрана. Об этом пишет 24 tv.ua.

Какие турецкие сериалы о любви стоит посмотреть?

"Величный век. Роксолана"

История украинской девушки Анастасии Лисовской, которая стала фавориткой султана Сулеймана Пышного и одной из самых влиятельных Османской империи.

Сила. Возвращение домой"

Сила, воспитанная в бедной семье, попадает в богатых людей, где обретает новую жизнь и любовь. Ей предстоит сделать сложный выбор между чувствами и обязанностью.

"Постукай в мою дверь"

Еда, лишенная стипендии, вынуждена соглашаться на предложение богатого бизнесмена Серкана Болата: притворяться его невестой. Их фальшивые отношения постепенно перерастают в настоящую любовь.

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Величественный век. Новая обладательница"

История Кессе Султан, любимой султана Ахмеда I, которая после его смерти становится регентом при своем малолетнем сыне. Ей приходится бороться за власть и жизнь в жестоком мужском мире.

Это лишь некоторые из множества турецких сериалов о любви, получивших популярность в Украине. Их увлекательные истории, эмоциональные переживания героев и экзотические локации непременно понравятся вам, если вы ищете что-нибудь новое и интересное для просмотра.

Напомним, мы уже писали о трех фильмах, которые стоит посмотреть, если тяжело на душе.

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