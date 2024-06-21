Вяление слив: вкусный способ сохранить щедрый урожай лета

Летом пора делать заготовки, чтобы наслаждаться сладкими плодами урожая в течение зимних месяцев. UAportal рассмотрит два способа сушки сливы: с помощью электродуховки и электросушилки.

Электрическая духовка

Для начала необходимо собрать следующее:

– Сливы

– 1 литр воды

– 15 граммов пищевой соды

– Пергаментная бумага

Вскипятите воду в кастрюле, добавьте соду и окуните в нее вымытые сливы на 30 секунд. С помощью шумовки извлеките сливы и промойте их под проточной водой. Дайте им высохнуть на полотенце. После того как сливы просохнут, разрежьте их пополам, удалите косточки и выложите срезом вверх на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Теперь перейдем к температуре и продолжительности процесса сушки. Установите духовой шкаф на 50°C и сушите сливы в течение 3-4 часов. Затем увеличьте температуру до 80°C и продолжайте сушить еще 4-5 часов.

Сливы должны быть мягкими и эластичными без сока. Для хранения выбирайте бумажные пакеты или картонные коробки, которые лучше всего сохраняют их свежесть.

Электрическая сушилка

Вот что вам понадобится:

– Сливы

– 1 литр воды

– 15 граммов пищевой соды

– Электрическая сушилка

Начните с тщательного отбора слив, выбрасывая трещины или признаки гнили. Остальные сливы помойте и удалите плодоножки. В кастрюле смешайте воду и пищевую соду. Доведите до слабого кипения и постепенно опускайте сливы в едва кипящую воду на 10-15 секунд. Извлеките их, промойте под холодной водой и дайте им высохнуть.

Читайте также: Как приготовить варенье из мандаринов

Если у вас мелкие сливы, просто оставьте их целиком. Если же сливы больше, разрежьте их пополам и удалите косточку. Разложите большие сливы срезом вверх на решетке сушилки. Что касается меньших слив, оставьте их так, как есть. Включите электросушилку на 50°C и сушите фрукты примерно 3,5 часа.

По истечении времени дайте сушилке полностью остыть. Поверните сливы в сушилку и продолжайте сушить в течение 4-6 часов, на этот раз, увеличив температуру до 60°C. Если сливы все еще полностью не высушены, переходим к третьему этапу: 4-6 часов при температуре 70°C.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать с вареньем, на котором появилась плесень.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!