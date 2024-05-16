Волосы перестанут выпадать: помогут эти продукты

Выпадение волос – это проблема, с которой сталкивается немало людей. Это может быть вызвано стрессом или гормональными изменениями. Дерматологи могут помочь установить причину этого явления, но также важна здоровая диета, содержащая определенные витамины и минералы.

По мнению экспертов по красоте SheFinds, сбалансированная диета идеально подходит для здоровья волос. Однако, если у вас есть дефицит питательных веществ, добавки могут быть полезны.

Важно помнить, что добавки лучше помогают устранить существующие недостатки, и сбалансированная диета всегда должна быть вашим приоритетом.

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Ниже перечислено 5 питательных веществ, которые полезны для здоровья волос:

Цинк и железо: Эти минералы важны для здоровья волос и предотвращения их выпадения. Цинк содержится в мясе, птице, устрицах и цельнозерновых продуктах, а железо - в мясе, птице, рыбе, яйцах, бобах, орехах и семенах. Однако убедитесь, что не переборщите с этими минералами, поскольку их избыток также может оказаться вредным для здоровья.

Жирные кислоты Омега-3: они содержатся в жирной рыбе, семенах льна, семенах чиа, грецких орехах и соевых бобах, способствуют росту и укреплению волос.

Ашваганда (Витания снотворная): эта адаптогенная трава помогает организму справиться со стрессом, что может быть одной из причин выпадения волос.

Витамин D: Недостаточность витамина D может быть связана с выпадением волос. Однако убедитесь, что у вас действительно есть дефицит этого витамина, прежде чем принимать добавки. Витамин D можно получить из натуральных источников, таких как яйца, сардины, апельсины, жирная рыба и грибы.

Внимание! Проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем принимать какие-либо добавки для лечения выпадения волос и убедитесь, что они безопасны для вас.

Ранее врачи назвали продукты, которых следует избегать, если вы страдаете от выпадения волос.

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