Вентилятор или кондиционер: какое устройство охладит и не шокирует платежкой за свет

Жарким летом важно обеспечить комфорт в своем доме. Чтобы определить, что лучше подходит для охлаждения – вентилятор или кондиционер, следует рассмотреть принцип их работы и учесть преимущества и недостатки каждого прибора.

Вентилятор охлаждает путем обдува воздухом, что способствует испарению влаги из кожи. Кондиционер, в свою очередь, втягивает воздух, охлаждает его и выводит тепло за пределы дома, пишет Homes & Gardens.

Энергоэффективность

Вентиляторы более экологичны и потребляют меньше электроэнергии. Они используют только около 1% энергии, потребляемой кондиционером, даже при непрерывной работе в течение 24 часов.

Недостатки вентилятора

При температуре выше +35°C вентилятор может привести к обезвоживанию и тепловому удару, не снижая общую влажность в помещении.

Преимущества кондиционера

Кондиционер более эффективно снижает температуру окружающей среды, охлаждает большие площади и удаляет влагу с воздуха, что позволяет телу человека более эффективно рассеивать тепло.

Выбор между вентилятором и кондиционером зависит от конкретной ситуации. Вентилятор подойдет для меньших площадей и при умеренной температуре, в то время как кондиционер является лучшим вариантом для больших помещений и высоких температур.

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