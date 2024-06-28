Ваза за 4 доллара оказалась настоящим сокровищем майя, которому нет цены (фото)

Анна Ли Дозьер, жительница Вашингтона, купила на распродаже вазу за 3,99 доллара. Эта покупка оказалась подлинным артефактом майя, имеющим большую ценность для культурного наследия Мексики.

Дозьер приобрела вазу в 2019 году в местном комиссионном магазине, не подозревая о ее подлинной ценности. Ей понравился дизайн вазы, напоминавший ей о времени, проведенном в Мексике, где она работала в правозащитной организации, пишет wusa9.com.

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Через пять лет Дозьер посетила Национальный музей антропологии в Мехико, где заметила, что ваза поразительно похожа на некоторые экспонаты. Ей стало интересно, может ли ее ваза быть настоящим артефактом, поэтому она связалась с музейным специалистом, подтвердившим ее подозрения.

Ваза времен цивилизации майя. Источник: SRE Ваза времен цивилизации майя. Источник: SRE

Ваза времен цивилизации майя. Источник: WUSA9 Ваза времен цивилизации майя. Источник: WUSA9

Посольство Мексики в Вашингтоне, узнав вазу, было заинтересовано в ее возвращении. Дозьер с радостью согласилась передать вазу на свое законное отечество.

"Я рада, что смогла принять участие в возвращении вазы в Мексику", — сказала Дозьер. "Я хотела, чтобы она вернулась туда, где ей предстоит быть".

Посол Мексики в США Эстебан Моктесума Барраган назвал вазу "ценным свидетелем нашей истории майя" и выразил благодарность Дозьеру за ее щедрость.

Артефакты времен цивилизации майя. Источник: SRE Артефакты времен цивилизации майя. Источник: SRE

Ваза, вероятно, происходит с юго-востока Мексики и датируется 1800-1200 годами до нашей эры, соответствующей классическому периоду майской цивилизации.

Этот случай стал еще одним примером усилий мексиканского правительства по возвращению артефактов, связанных с национальным наследием страны, незаконно вывезенных за границу. Кроме вазы Дозьер посольство также получило 19 других археологических предметов, которые были переданы анонимно.

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