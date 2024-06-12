ВАЗ, Volkswagen и Mercedes: автомобили каких марок чаще всего воруют в Украине
За последние три года в Украине было зафиксировано более 14,2 тысяч случаев угона авто. Пик пришелся на бурный 2022 год. Тогда в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями обратилось аномальное количество владельцев автомобилей – 10,4 тысячи.
В 2023 году самыми популярными марками автомобилей среди автоугонщиков были ВАЗ, Volkswagen и Mercedes. Об этом сообщает Опендатабот.
Среди регионов по количеству автоугонов лидирует Донецкая область – 2,7 тысяч за три года. Второе и третье место в этом рейтинге занимают Луганская и Запорожская области — 1,9 тысяч и 1,5 тысяч случаев соответственно.
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Самой популярной маркой среди автоугонщиков за последние три года является ВАЗ – 2,3 тыс. автомобилей, или 16% от всего количества. Среди топа также:
MERCEDES-BENZ – 5.1%
ГАЗ – 4.2%
Volkswagen – 4.0%
RENAULT – 3.1%
ЗАЗ – 2.3%
HYUNDAI – 2.2%
Nissan – 2.2%
TOYOTA – 2.1%.
Что касается моделей, то чаще всего от рук автоугонщиков страдали поклонники ВАЗ-2107, 21063 и 21099, DAEWOO LANOS, Volkswagen Passat и Renault Duster.
Напомним, названы топ-15 кроссоверов до $8000, которые доступны на украинском рынке.
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