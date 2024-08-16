Вареники на пару: рецепт с вишней и клубникой

Друзья, сейчас один из моих любимых сезонов. Когда полно свежих ягод, овощей, зелени… Все невероятно вкусно, полезно, ароматно.

Обожаю вишню, клубнику, а паровые варенички, это что-то! Мммм…

Ждете? Все легко и просто, так что присоединяйтесь и давайте готовить вместе!

Тесто для вареничков готовим именно на основе белого густого йогурта. У него идеальный состав, вкус и консистенция. Тесто получится лёгким и нежным.

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Парові вареники з полуницею та вишнею

Тісто:

250 г густого білого йогурту (жирністю 3%)

360 г борошна (12 ст. л. з гіркою)

15 г цукру (3 ч. л. )

4 г солі (4/5 ч. л.)

5 г харчової соди (2/3 ч. л. без гірки)

Начинка:

вишня

полуниця

цукор

кукурудзяний крохмаль

рослинна олія (додатково)

Приготуємо парові вареники з вишнею та полуницею:

Насипаємо в миску густий білий йогурт, додаємо харчову соду та перемішуємо.

Додаємо цукор, сіль та борошно. Замішуємо тісто, спочатку ложкою перемішуємо, потім рукою. Вимішувати зручніше на столі, довго це робити не потрібно, тісто має відпочити, щоб стати гладеньким та еластичним.

Загортаємо тісто в харчову плівку та лишаємо при кімнатній температурі на 20 хв.

Формуємо вареники. Для зручності змащуємо руки, стіл та тісто рослинною олією.

Розділяємо тісто на шматочки по 30 г. (розмір волоського горіха).

Беремо один шматочок, трішки розкачуємо тісто та на серединку тіста кладемо 1/4 чайної ложки кукурудзяного крохмалю та 1/2 чайної ложки цукру, вишню та полуницю. Добре скріплюємо краї, щоб тісто потім не розійшлося.

Змащуємо сито, низ вареників олією та викладаємо їх.

Наливаємо в сотейник воду, доводимо до кипіння та ставимо в сотейник сито. Накриваємо кришкою та готуємо 7-8 хвилин.

Перекладаємо готові вареники на тарілку, змащуємо розтопленим вершковим маслом та смакуємо.