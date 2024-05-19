В Ирландии обнаружили неолитическую 'дорогу мертвых' (фото)

Археологи обнаружили на востоке Ирландии впечатляющие неолитические памятки, бросающие вызов представлениям о ритуальных практиках того времени.

В ходе исследований на холмах Балтингласа (графство Уиклоу) команда археологов из Абердинского университета (Великобритания) нашла пять величественных курсусов – длинных земляных насыпей, напоминающих рвы, обрамленные двумя параллельными валами, пишет британский археолог Джеймс О'Дрисколл в журнале Antiquity.

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Эти постройки, построенные в 3400-3000 годах до нашей эры, являются одними из древнейших неолитических памятников в Ирландии. Их поразительная протяженность, достигающая почти 10 километров, а также связь с каирнами (каменными насыпями, часто содержащими человеческие останки) свидетельствуют об их значительной роли в ритуальной жизни тогдашних людей.

Карта археологических объектов Балтингласа. Источник: J.O'Driscoll, Antiquity Карта археологических объектов Балтингласа. Источник: J.O'Driscoll, Antiquity

Исследователи выдвинули интересную теорию о том, что курсусы могли служить "дорогами мертвых". Согласно этой гипотезе, параллельные земляные валы направляли процессии людей, провожавших умерших в места захоронения.

В ходе раскопок археологи обнаружили, что курсусы соединяют каирны, а также связаны с большими неолитическими захоронениями и холмами, с которых открывается вид на восход солнца. Это расположение, по мнению ученых, могло иметь символическое значение, ведь восход солнца в день погребения, вероятно, ассоциировался с путешествием души умершего в потусторонний мир.

Дольмен Пулнаброн в Ирландии. Источник: Danny Burke, wikipedia.org Дольмен Пулнаброн в Ирландии. Источник: Danny Burke, wikipedia.org

Открытие курсусов Балтингласа бросает вызов традиционным представлениям о неолете Ирландии, где, в отличие от Британии, монументальные ритуальные постройки почти не встречаются. Эти находки свидетельствуют, что ритуальные практики того времени были гораздо сложнее и разнообразнее, чем считалось ранее.

Напомним, археологи обнаружили место смерти первого римского императора.

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