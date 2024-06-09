В Индонезии питон полностью проглотил мать четырех детей (фото, видео)

Шокирующий инцидент произошел в Индонезии, где местные жители обнаружили пропавшую женщину внутри сетчатого питона. Местные жители разрезали пятиметровую змею, обнаружив тело жертвы, сообщают власти.

45-летняя мать четырех детей Фарида скрылась вечером в четверг. Ее тело было найдено внутри питона мужчиной пропавшей и жителями села Калемпанг в провинции Южный Сулавеси, сообщает foxnews.

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Поиски пропавшей женщины начались после того, как она не вернулась домой вечером 6 июня. Глава села Суарди Рози сообщил AFP, что ее муж нашел ее вещи, что вызвало у него подозрение. Он вместе с другими жителями села начал обыскивать территорию.

Вскоре поисковая группа заметила питона с большим животом. "Они решили разрезать живот питона, и как только они это сделали, глава Фариды сразу стала виднеться", - рассказал Суарди.

Тело женщины обнаружили внутри питона. Источник: x.com/snehamordani Тело женщины обнаружили внутри питона. Источник: x.com/snehamordani

Справка:

Как убивает питон?

Питоны не имеют яда, поэтому они убивают свою добычу путём сжатия. Их мощные мышцы обвивают жертву, сжимая ее до тех пор, пока она не перестанет дышать и не умрет. Этот процесс называется констрикцией.

Питоны также обладают острыми зубами, которыми они хватают и удерживают добычу. После того как жертва мертва, питон глотает ее целиком.

Что может проглотить питон?

Питоны - это хищники, которые могут проглотить добычу, значительно больше их головы. Их эластичные челюсти и пищевод позволяют им растягиваться, чтобы вместить большую добычу. Размер добычи, которую может проглотить питон, зависит от его размера.

Например, небольшой питон может проглотить мышь или крысу, а большой питон может проглотить оленя или антилопу.

Напомним, в Австралии на камеру попал питон, занимавшийся каннибализмом.

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