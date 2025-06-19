В древнем погребении на территории Дании обнаружили уникальный золотой ящик: чем интересна (фото)

В северной части Дании археологи обнаружили захоронение X века, которое, вероятно, принадлежало зажиточной викингской семье. Находка содержала целую коллекцию старых артефактов.

Раскопки провели во время строительства в деревне вблизи города Орхус. Среди найденного — бусы из жемчужин, монеты, керамическая посуда и украшенный золотой нитью ящик. Об этом пишет The Guardian.

Специалисты предполагают, что погребение связано с аристократической семьей времен правления короля Гаральда Синезубого. На этом месте было обнаружено около 30 могил, датированных второй половиной X века. По словам археолога музея в Орхусе Мадса Равна, похороненные могли быть членами местной элиты, возможно, одним из графов или руководителей, приближенных к королю. Подтверждением этому является и то, что на расстоянии менее километра раньше нашли остатки большой фермы тех же суток.

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Кроме костей и зубов, археологи также наткнулись на впечатляющие личные вещи погребенных. В частности, в одной из могил нашли небольшой ящик с украшениями и ножницами — предметами, которые могли иметь символическое или практическое значение для усопшего. По словам Равна, подобные ящики — чрезвычайная редкость: до сих пор известно лишь о трех таких находках, одна из которых — в юго-восточной Германии.

Исследователи объясняют, что люди той эпохи часто брали с собой в могилу вещи, которые имели для них ценность, ведь верили, что они пригодятся в загробной жизни.

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