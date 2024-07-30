В чем польза средиземноморской диеты для подростков: исследование

Метаанализ рандомизированных клинических исследований подтвердил, что средиземноморская диета способствует оптимизации метаболизма и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы у детей и подростков.

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Акцент у харчуванні на фруктах, овочах, оливковій олії та рибі, а не на ультраоброблених продуктах, значно покращили систолічний артеріальний тиск, рівні тригліцеридів та загального холестерину і холестерину ЛПНЩ. Рівень холестерину ЛПВЩ також покращився, хоча діастолічний артеріальний тиск, глюкоза, інсулін та резистентність до інсуліну не зазнали суттєвих змін.

На думку експертів, лікарям варто розглянути питання про включення дієтичних консультацій і коригування харчування на основі середземноморської дієти у свою практику, особливо для молодих пацієнтів із ризиком кардіометаболічних проблем.

Профілактику серцево-судинних захворювань потрібно починати в ранньому віці. Існують докази зв’язку накопичення атеросклеротичних бляшок і серцево-судинних факторів ризику в дитинстві та дорослому віці з подальшими серцево-судинними захворюваннями. Поширеність метаболічного синдрому серед дітей і підлітків підкреслює нагальну потребу в втручаннях для покращення кардіометаболічного здоров’я.

Модель харчування, відома під назвою середземноморська дієта, має добре відомі переваги для дорослих, тож у своїх дослідженнях науковці прагнули підвищити рівень доказів її впливу на молодь.

Мета-аналіз дев’яти рандомізованих клінічних випробувань включав 577 учасників віком від 3 до 18 років. Близько 60% з них були дівчата. Середня тривалість дослідження становила 17 тижнів з діапазоном від 8 до 40 тижнів.

Шість досліджень були зосереджені на дітей та підлітків із надмірною вагою, а два — на учасниках з неалкогольною жировою хворобою печінки. В одному дослідженні брали участь діти з переддіабетом, у двох інших дослідженнях — практично здорові діти.

Дотримання середземноморської дієти (на основі індексу якості середземноморської дієти для дітей і підлітків) було оцінено лише в чотирьох дослідженнях. У семи дослідженнях окремій групі призначили рецепти середземноморської дієти, а у інших двох навчали здоровому харчуванню на основі цієї дієти.

Порівняно з контрольною групою втручання на основі середземноморської дієти були пов’язані зі зниженням: систолічного артеріального тиску (середня різниця −4,75 мм рт. ст., 95% ДІ від −8,97 до −0,52), тригліцеридів (-16,42 мг/дл, 95% ДІ від -27,57 до -5,27), загального холестерину (–9,06 мг/дл, 95% ДІ від –15,65 до –2,48), холестерину ЛПНЩ (–10,48 мг/дл, 95% ДІ від –17,77 до –3,19). А також зі збільшенням холестерину ліпопротеїнів високої щільності (середня різниця 2,24 мг/дл, 95% ДІ 0,34-4,14).

Отримані дані свідчать про те, що хоча середземноморська дієта є ефективною для покращення ліпідного профілю та артеріального тиску, її вплив на резистентність до інсуліну та метаболізм глюкози може бути менш вираженим або вимагати більш тривалого періоду втручання.

Мета-аналіз мав й певні обмеження. Зокрема, в деяких дослідженнях були ризики упередженості, не всі втручання були зосереджені виключно на середземноморській дієті, а деякі також включали фізичну активність або вправи. Тож дослідники зазначають, що враховуючи неоднозначні результати для деяких біомаркерів, важливо продовжувати моніторинг і дослідження комплексного впливу середземноморської дієти на дітей та підлітків, щоб надати більш індивідуальні рекомендації.