В Британии обнаружили уникальную древнюю мозаику: чем интересна (фото)

Римская мозаика из Кэттона (Великобритания), датируемая IV веком н.э., перевернула представление о распространении классических мифов. Вместо "Илиады" Гомера она иллюстрирует трагедию Эсхила "Фригийцы" - редкое свидетельство того, как менее известные тексты дошли до римской провинции.

Исследование Джейн Массеглии и коллег сравнило мозаику с отрывками пьесы и примечаниями древних ученых. Об этом пишет Live Science.

Читайте также: В Шотландии нашли заброшенный королевский замок в возрасте 700 лет

Находка размером 10×5 м украшала столовую виллы, изображая три сцены: дуэль Ахилла с Гектором после смерти Патрокла, перетаскивание тела и его выкуп Приамом за золото. Детали – обход могилы Патрокла, а не бой у стен Трои – совпадают с Эсхилом.

Верхняя панель стилистически подобна греческим горшкам эпохи Эсхила, с узорами, напоминающими серебро, монеты и керамику из Греции, Турции и Галлии. Гелла Экхардт (Университет Рединга) подчеркивает: мозаика раскрывает культурные связи римской Британии со Средиземноморьем.

Ранее мы рассказывали, что ученые совершили невероятное открытие в Перу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !