В Англии нашли уникальное сокровище из 321 монеты (фото)

Ученые обнаружили загадочные "затонувшие миры" в земной мантии под Тихим океаном. Это, вероятно, места, где оказались древние тектонические плиты, когда-то поглотившиеся под поверхностью.

Исследование провела команда Геологического института Швейцарской высшей технической школы Цюриха под руководством докторанта Томаса Схоутена в сотрудничестве с экспертами Калифорнийского технологического института. Результаты опубликовали в журнале Scientific Reports. Ученые обнаружили дополнительные регионы в недрах Земли, напоминающие остатки затонувших плит. Об этом сообщает Earth.

Сейсмические записи помогли ученым определить местонахождение затопленных тектонических плит в мантии. Обычно они находят в зонах субдукции – там, где одна плита погружается под другую. Однако исследование показало странность: плиты расположены в нетипичных местах, таких как под большими океанами или внутри континентов.

Одну из таких аномалий обнаружили под западной частью Тихого океана. Ученые отмечают, что согласно современным моделям тектоники плит, древние фрагменты не должны быть в этом регионе.

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"Очевидно, что эти зоны в мантии Земли распространены гораздо больше, чем мы думали раньше", – комментирует Схоутен.

При этом геологические данные не указывают на историческую субдукцию вблизи этих аномалий. Это рождает предположение, что эти структуры могут быть не обломками плит или совсем другими образованиями. Среди версий – древние карманы, богатые кремнием, или железные скопления, дрейфующие в мантии в течение миллиардов лет.

Эти открытия свидетельствуют о значительно большем разнообразии состава земной мантии, чем считалось ранее. Теперь перед учеными стоит задача продолжить исследования, чтобы разгадать природу этих загадочных структур.

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