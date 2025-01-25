В Англии нашли клад времен императора Нерона

Клад из 1368 монет, преимущественно серебряных, был найден в горшке металлоискателем в графстве Вустершир, Англия. Клад был зарыт около 55 года н. э., в период, когда Римская империя под руководством императора Нерона (правил в 54–68 годах н. э.) пыталась установить контроль над Англией.

Его предшественник, император Клавдий (правление 41–54 года н. э.), начал вторжение в Британию, захватив значительную часть территории, однако римляне все еще сталкивались с сильным сопротивлением во время правления Нерона. Об этом пишет Live Science.

В 60 году н. э. восстание, возглавленное Боудиккой, королевой племени иценов, едва не изгнало римские войска с острова. Однако Рим смог подавить это выступление.

Несмотря на победу над иценами, правление Нерона было очень неспокойным. Он известен тем, что приказал убить свою мать и жену. В 68 году н. э. преторианская гвардия отстранила Нерона от власти, после чего он совершил самоубийство.

Монеты, зарытые во время правления Нерона, частично были отчеканены ранее. Все, кроме одной, монеты из клада – это серебряные денарии, которые использовались как стандартная валюта Римской империи в период с 157 года до н. е. до 55 года н. е.

Единая золотая монета происходит из периода между 20 и 45 годами н. э. и была создана для племени добуннов, обитавшего в Вустершире и соседних регионах. Как отметили представители Музеев Вустершира, монеты, вероятно, попали в регион вместе с римскими войсками.

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"Количество монет свидетельствует о том, что это была значительная сумма денег на момент захоронения. Одна из теорий предполагает, что клад мог принадлежать состоятельному фермеру, который зарабатывал, снабжая римскими войсками зерно и скот", — говорится в заявлении.

К тому времени, когда клад был спрятан, Вустершир находился на границе Римской империи. Это порождает предположение, что владелец мог скрыть монеты из-за угрозы сражений или конфликтов в этом районе.

Клад нашли в конце 2023 года, а детальный анализ провели в 2024-м. Тогда же он был официально признан "сокровищем" - статус, который в Англии придают артефактам из драгоценных металлов старше 300 лет. Общая стоимость находки оценивается в 123100 долларов США.

Музей Вустершира начал кампанию по сбору средств, чтобы выкупить клад.

"Компания идет отлично. Люди проявляют необычайную щедрость, и видно, что они стремятся, чтобы клад остался в Вустершире", — рассказала Хелен Лардж, представительница Музеев Вустершира.

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