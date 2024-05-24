Увидеть кратеры от падения метеорита и уникальные оборонительные сооружения. Новый туристический маршрут в Ужанском парке

На границе с Польшей и Словакией находится уникальная природная зона Украины, где можно активно отдохнуть и насладиться чудесами природы. По парку разработано более 15 интересных туристических маршрутов и 5 эко троп, которые в прошлом году пополнились еще одним. Леса заповедной зоны находятся под охраной ЮНЕСКО и хранят старейшие деревья Украины. Как интересно посетить парк, где остановиться и что посмотреть, расскажет UAPortal со ссылкой на официальную страницу парка.

Туристические маршруты проходят вдоль рек и водопадов. Источник: https://tourinform.org.ua/ Туристические маршруты проходят вдоль рек и водопадов. Источник: https://tourinform.org.ua/

Интересные новости о парке

В Ужанском национальном природном парке с помощью фотоловушки недавно была зафиксирована стая из 4 рысей.

Активное цветение цветов и трав в парке продолжится до начала осени, так что смело можно начинать цветочный туризм.

На территории парка разработано множество интересных детских туристических маршрутов.

С помощью разработанных маршрутов вы сможете увидеть самые большие и старые дубы Украины, стечение реки Сян и Уж, деревянные церкви, кастровые пещеры, минеральные источники, места падения метеорита "Княгиня", остатки оборонных сооружений времен Второй мировой войны.

Древние деревянные церкви и оборонные сооружения времен Второй мировой войны. Источник: https://www.facebook.com/ Древние деревянные церкви и оборонные сооружения времен Второй мировой войны. Источник: https://www.facebook.com/

Как посетить Ужанский национальный парк.

Если тянет к приключениям, но богатого опыта в аутентичном туризме нет, лучше воспользоваться специальными турами, где вас спланируют и организуют. Туры можно заказать как на сайте парка, так и многих украинских туроператоров.

Смелой компанией можно организовать себе отличный безопасный тур. Администрация сайта поможет в любых вопросах и сопровождении туристической группы. Поскольку парк и его некоторые маршруты проходят близко к границам с другими странами, группе нужно будет оформить разрешение от пограничной службы (через официальный сайт, оформление занимает несколько дней).

Заранее ознакомьтесь с перечнем диких зверей и длиной маршрута, чтобы как следует подготовиться к путешествию. В некоторых туристических маршрутах сопровождение лесника и пограничника будет обязательным условием. По всем маршрутам расставлены указательные и информационные таблички и зоны для отдыха.

Вход на территорию парка составляет от 66 грн за человека (дети 30 грн), и отдельно оплачивается от 500 грн за группу (разрешение) или почасовая оплата сопровождения (может изменяться в зависимости от выбранного маршрута или количества человек в группе) от 168 грн.

В административном центре парка проводятся тематические конференции и съезды. Источник: https://www.facebook.com/ В административном центре парка проводятся тематические конференции и съезды. Источник: https://www.facebook.com/

Где остановиться для посещения парка

Парк оборудован рекреационными зонами для кемпинга. Есть места для бытовых нужд, разведение огня и установка палаток. Стоимость одного места для палатки – 50 грн.

Несколько комфортабельных отелей расположены с разных сторон парка, для удобного начала маршрута. Туристический комплекс Эдельвейс, семейный отель ЛиАн и оздоровительный комплекс Ужанские купели подойдут, чтобы набраться сил к путешествию, или отдохнуть и восстановиться после.

Сельские усадьбы Ужанского парка работают по принципам экотуризма и служат отличными местами для отдыха среди уникальной природы. Дом "Полиевая Хижа" в селе Вышка, усадьба "Ставное №158" в поселке Ставное и усадьба "Княгиня" в поселке Княгиня.

Жители парка будут благодарны вам за соблюдение правил. Источник: https://www.facebook.com/ Жители парка будут благодарны вам за соблюдение правил. Источник: https://www.facebook.com/

Что следует помнить и учесть

Ваше невероятное приключение в парке будет вполне приятным и впечатляющим при условии соблюдения правил безопасности и надлежащей подготовки:

Перед началом путешествия следует сообщить МЧС о своем маршруте в горах (это можно сделать через официальный сайт Ужанского парка). Сохраните все необходимые контакты спасательных служб.

Следуйте указателям расставленным по маршрутам и не прокладывайте новый путь самостоятельно. При разработке маршрутов учитывается множество условий, гарантирующих безопасность для вас, и группы.

Разводить костер можно только в указанных и обустроенных местах, так вы помогаете сохранить уникальную среду для будущих поколений.

Выбрасывать мусор можно только в специальные контейнеры в начале и конце маршрута. Будьте сознательны.

Изучит правила поведения при встрече с дикими животными. Обычно они не меньше вашего хотят убежать подальше.

Путешествие в парк должно быть наслаждением, а не разрушением. Берегите флору и фауну. Вылов рыбы и охоты в парке запрещены.

Открываем новые уникальные туристические места в Украине вместе и стараемся жить, несмотря ни на что.