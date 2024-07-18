'Укрэнерго' ослабило графики отключений света на 19 июля: без четырех очередей одновременно

В пятницу, 19 июля, в Украине графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток. В пиковые часы погрузка одновременно уже не будут выключать четыре очереди.

В пятницу будут выключать три очереди. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"19 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", – говорится в сообщении.

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В частности, с 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. Наибольшие ограничения будут применяться с 9:00 до 23:00.

В это время будут отключаться три очереди одновременно. Это меньше, чем в предыдущие дни, когда отключались четыре очереди.

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