Украинские ученые показали уникальные примеры письменности времен Княжеской Руси (фото)

Существуют лишь отдельные примеры кириллического письма, которые сохранились на артефактах эпохи Княжеской Руси. Эксперты отмечают, что среди наиболее значимых находок являются гравировки на серебряных монетах, которые датируются правлением князя Владимира Великого, относящиеся к концу X – началу XI века.

Также привлекает внимание надпись, обнаруженная на поддоне серебряной чаши XI - XII века, которая была найдена в Чернигове во время строительства в 1957 году. Этот артефакт сейчас является частью коллекции Сокровищницы Национального музея истории Украины. Об этом рассказали на его официальной странице в Facebook.

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Чаша поражает своей уникальной формой, она состоит из двенадцати выпуклых сегментов, украшенных чеканкой и гравировкой, изображающих всадников, зверей и птиц. На позолоченном медальоне, расположенном на дне сосуда, представлена сцена с молодым мужчиной, играющим на арфе и сидящей рядом девушкой. Вероятно, это изображение библейского царя Давида-Псалмопевца и аллегорической фигуры Мелодии.

Выгравированное имя NAYMЪ. Источник: Национальный музей истории Украины/facebook Выгравированное имя NAYMЪ. Источник: Национальный музей истории Украины/facebook

Внешняя сторона основания чаши содержит гравировку, выполненную острым инструментом, с одной стороны которого выгравировано не менее десяти линий, а с другой – имя NAYMЪ.

"Кем был Наум - боярином, воеводой или священником – неизвестно. Это имя ветхозаветного пророка не было популярным в Древней Руси. Но еще с тех времен украинцы почитали пророка как Наума Грамотника и считали его покровителем знаний, ума и добродетели", – отметили ученые.

Напомним, ранее мы рассказывали, что под Луцком нашли исторический перстень, который мог принадлежать князю Любарту.

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