Ученые впервые зафиксировали начало окаменения пумы, которая мирно 'спит' на дне реки: уникальное фото

Однажды весенним днем исследователь Райан Перуниак прогуливался вдоль берега реки, когда заметил лежавшую на дне пуму, покрытую водорослями и осадком. Ученый снял это редкое явление на видео, которое впоследствии стало вирусным.

Об этом сообщает IFLScience. Согласно предположениям, пума могла попасть под лед, пересекая реку в начале зимы. Хотя пумы умеют плавать, этому хищнику, вероятно, не удалось выбраться из воды, когда она провалилась под лед.

Пользователи предположили, что осадок, покрывший тело животного, может повлечь за собой начало естественного процесса, что приведет к его окаменению. Однако Перуниак отметил, что исследователям пришлось вытащить тело пумы из реки и переместить его в безопасное место во избежание вмешательства людей.

А что бы стало, если бы тело осталось на месте?

Могла ли пума через тысячи лет стать окаменелостью? По словам Британской геологической службы, для того чтобы объект стал окаменелостью, должно пройти не менее 10 000 лет. Однако процесс окаменения может начаться гораздо быстрее. Например, эксперимент с лягушкой показал, что окаменение может начаться в отдельных органах уже через два года.

Читайте также: На дне океана вблизи Антарктиды обнаружили глубоководный паук: чем уникален

Исследователи также выяснили, что одним из основных факторов, значительно повлиявших на скорость окаменения амфибий, были микробные маты. Эти биопленки выполняли роль саркофага, хранившего мягкие ткани лягушек, одновременно ускоряя процесс окаменения. Однако ледяное озеро, вероятно, снизило бы активность микробов, что сделало бы процесс окаменения менее вероятным.

Доктор Сюзанна Мейдмент из Музея естественной истории в Лондоне отметила, что водоем, в котором было найдено тело пумы, замерзала раньше и, вероятно, замерзнет снова. Ученые полагают, что это может стать препятствием для образования детальных окаменелостей с хорошо сохранившимися мягкими тканями. Они также подчеркивают, что окаменение в природе случается очень редко и часто сталкивается с многочисленными факторами разложения, присутствующими в окружающей среде.

Обычно палеонтологи находят такие материалы, как кожа, мягкие ткани или перья, для чего требуется очень специфический набор условий для захоронения. Таким образом, пума, найденная в реке, имела потенциал стать окаменелостью, но ей не хватает около 10 000 лет, чтобы быть признанным настоящим ископаемым.

Ранее мы рассказывали, что ученые нашли в Италии окаменевшее перо древнего стервятника.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!