Ученые узнали, как древние рептилии пережили самую масштабную засуху на Земле

В новом исследовании ученые выяснили, как рептилиям удалось выжить после масштабного вымирания в истории Земли — они совершили невероятную миграцию протяженностью около 16 тысяч километров. Это открытие позволяет лучше понять, как предки динозавров и крокодилов выдержали экстремальные условия более 250 миллионов лет назад.

Оказалось, что древние архозавроморфы — группа выносливых рептилий — смогли пройти через смертельно жаркие регионы Земли, считавшиеся когда-то непригодными для жизни. После пермского вымирания, уничтожившего большинство морских и наземных видов, планета осталась почти безжизненной, особенно в тропической зоне древнего суперконтинента Пангея. Однако новые данные свидетельствуют, что жизнь не просто сохранилась — она двигалась вперед. Об этом пишет Knowridge.

Исследователи из университетов Бирмингема и Бристоля применили новую методику, объединяющую географические реконструкции древних ландшафтов с генеалогическими деревьями животных. Благодаря этому удалось проследить пути миграции рептилий через пространство и время. Эту систему ученые в шутку назвали TARDIS – как машину времени из культового сериала "Доктор Кто".

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Результаты показывают, что архозавроморфы не избегали жарких регионов — напротив, они пересекали огромные пустыни у экватора, ища новые подходящие для жизни территории. Именно их способность приспосабливаться к строгим условиям, вероятно, позволила им эволюционировать в новые формы, включая позже ставшие динозаврами.

Как объясняет руководитель исследования, доктор Джозеф Флэннери-Сазерленд, эти открытия свидетельствуют об исключительной выносливости жизни. Даже после крушения планетарного масштаба некоторые существа не просто выжили, но и начали новый этап развития. Соавтор профессор Майк Бентон добавляет, что использованный метод помогает восполнить пробелы между палеонтологическими находками и реальным ходом событий в доисторическом прошлом.

Это исследование еще раз доказывает: даже в условиях крайних изменений климата жизнь не только выживает — она способна адаптироваться, распространяться и определять ход эволюции.

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