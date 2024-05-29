Торт, который любят все: медовик

Медовик

Торт с детства до сих пор все любят и у каждого он свой самый вкусный - я обожаю, когда он готов и каждая ложка просто тает во рту!

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На коржі 12 шт - 2 моїх торти

350г цукру

320г меду

4 яйця

150г масла 82.5%

940г борошна +підпил багато

20г сода

Крем на 6 коржів

450г Вершки 35%

150г цукор

600г сметана 20-25%

10г сік лимону

Приготування:

У великій мисці змішую цукор, бажано гречаний мед, вершкове масло, соду та яйця, ставлю усе на парову баню і починаю підігрівати. Постійно помішую вінчиком, доводжу суміш десь до 55-60 градусів, щоб вона стала гаряча і буде дуже пінитися!

Додаю борошно і деревʼяною лопаткою замішують тісто. Знімаю з вогню, накриваю плівкою і даю трохи охолонути.

Ще трохи теплим розділяю на 12 коржів.

Беру листи пергаменту і багато борошна і формую з тіста прямокутник, постійно підпиляю борошном і перегортаю тісто - поки тепле воно дуже еластичне.

Готовий прямокутник має бути розміром, як лист А4 і досить тонке.

Протикаю виделкою і на листі пергаменту випікаю при температурі 160 градусів до однорідного румяного кольору!

Готові коржі можна зберігати місяць!

Крем:

у сметану додаю лимонний сік та цукор перемішую і від ставляю поки він розчинеться.

Збиваю вершки у планетарному міксері KitchenAid у стійку піну і потім у 2-3 прийому додаю сметану!

Беру 6 коржів крем ділю на 5 частин, щедро накладаю на кожен шар.

Верхній корж не мажу.

Накриваю торт плівкою і даю постояти у холоді 5-8 годин!

Найніжніший повітряний медівник готовий.

У крем можна додавати чорнослив, малину між шарами коржів та навіть цедру цитрусових.

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