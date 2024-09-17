Топ ошибок о косметике, которые допускают даже врачи

Информационный век, в котором мы живем, не исключает мифов и предубеждений в головах у многих. В своей практике регулярно сталкиваюсь с заблуждениями по поводу ухода за кожей не только среди пациентов, но и коллег-врачей. Вот несколько распространенных.

Заблуждение 1: Кожа начинает лениться и прекращает вырабатывать коллаген и другие полезные вещества, получая их вместе с кремами

Похожее заблуждение бытует вокруг приема ферментов, мол, если часто получать их извне, организм прекращает их выработку. В случае с поджелудочной – этот орган самостоятельно определяет нужное на данный момент количество ферментов (если их много, на время приостанавливает производство, если мало – наверстывает упущенное). Похожая история с кожей, которая адаптируется к продуктам по уходу за ней не более, чем организм привыкает к здоровой диете. Дело в том, коллаген и эластин, которые мы получаем вместе с кремами, не идентичны тем, которые вырабатываются в дерме. В большинстве случаев молекула искусственного коллагена слишком велика, чтобы проникнуть в кожу и связаться с натуральным веществом. Да, коллаген из кремов может быть хорошим увлажняющим ингредиентом, но никак не тормозит его естественную выработку.

Заблуждение 2: Перед сном увлажнять лицо нужно кремом с маркировкой "ночной"

Единственная разница между дневным и ночным увлажняющим кремами в том, что дневная версия должна обеспечивать защиту от солнца SPF 30 или выше. Рассказы производителей косметики о том, что ночью коже нужны иные ингредиенты, чем днем, поскольку именно в ночное время она выполняет основную часть ремонтных работ, не имеют под собой доказательной базы. Я не встречала научно-обоснованного списка веществ, необходимых коже именно ночью. Процессы восстановления и регенерации происходят в ней каждую наносекунду, независимо от времени суток.

Заблуждение 3: Нос красный – значит, пьет

На самом деле по тому, красный у человека нос или нет – нельзя судить о его образе жизни. Покраснение и воспалительный процесс в верхней трети лица и области носа – характерные симптомы заболевания кожи лица – розацеа, а встречается оно теперь, по некоторым данным, у каждого десятого. Недавно одна крупная французская косметическая компания проводила исследование среди пациентов с этим заболеванием. Многие люди с розацеа жаловались на прессинг со стороны общества, необходимость доказывать другим: мы не пьем и не ведем нездоровый образ жизни. Да, алкоголь – один из факторов риска развития розацеа, но не прямая причина. Так что, не судите и не судимы будете.

Заблуждение 4: Натуральные компоненты в косметике лучше для кожи, чем синтетические

Тот факт, что ингредиент встречается в природе, не делает его автоматически полезным для кожи. А если учесть, что определение "природности и натуральности" законодательно не зафиксировано и носит весьма туманный характер, любая косметическая компания может использовать его для повышения привлекательности своего товара. Верно и обратное: синтетическое происхождение ингредиента не обозначает его "вредность". Даже наоборот. К примеру, антивозрастную косметику с гормональными ингредиентами нельзя применять при онкориске, а инновационные препараты с синтетическим эфиром эстрогена – можно.

Заблуждение 5: Губы зимой нужно постоянно увлажнять бальзамом, иначе они потрескаются, появятся корки.

Не спорю, увлажнять губы перед выходом на улицу – полезно и правильно, но, если вы повторяете эту манипуляцию чаще 4-5 раз в день и ощущаете постоянное желание подвести губы, не исключено, что у вас зависимость от бальзама. Дело в том, что при производстве многих популярных бальзамов используются жирные вещества: минеральные масла, воски, создающие очень плотную пленку на поверхности губ. Эта пленка при частом нанесении уменьшает производство собственных липидов, а их в коже губ и без того немного. Когда бальзам съедается, возникает ощущение сухости, ведь собственной защиты уже не хватает. Сегодня производители стали бороться с этим эффектом и включать в состав бальзамов витамин Е, масло миндаля, абрикосовых косточек, новые пептиды, которые позволяют восстанавливать защитные свойства кожи. Иногда сухость губ появляется из-за ежедневного использования омолаживающих кремов с ретинолом. Это один из побочных эффектов этого вещества. Ощущение сухости и раздражения подталкивает постоянно наносить на них какие-то питательные средства. Похожий дискомфорт часто испытывают те, кто прошел процедуру увеличения губ или коррекцию их формы. Если руки постоянно тянутся к сумочке за бальзамом, рекомендую перейти на более мягкие средства. И, конечно, не забывать наносить на губы дневной и ночной кремы с утра и перед сном.

Заблуждение 6: Ретиноиды – спасут молодость и красоту

Часто слышу от своих пациентов утверждение, что именно ретиноиды самые лучшие и эффективные косметологические вещества. Согласна, они работают: крема с ними предупреждают развитие комедонов, снижают синтез кожного сала, гасят воспалительные процессы, их используют для лечения акне и в качестве anti-age средств, поскольку они активируют синтез коллагена и процессы регенерации в коже. Но есть нюанс – безопасность ретиноидов не установлена. Их нельзя, например, применять при беременности. Летом эти вещества могут спровоцировать появление пигментных пятен, поэтому лучше их использовать зимой и осенью. Вычислить ретиноиды в составе кремов можно по их вторым именам на упаковке: изотретиноин, изотрексин, витамин А.

Заблуждение 7: Дорогая косметика лучше недорогой

Правда заключается в том, что хорошие и плохие товары есть во всех ценовых категориях. Все дело в составе, а не в цене. Дорогое мыло может быть ничем не лучше для кожи, чем бюджетное мыло, а не вызывающий раздражения тоник от массового производителя может быть не хуже, чем тоник такого же действия от торговой марки класса лакшери. Более того, любой успокаивающий кожу тоник гораздо лучше, чем средство, содержащее спирт, ментол, эфирные масла, эвкалипт, лимон или другие раздражители, независимо от того, насколько натуральны входящие в него ингредиенты и высока его цена. Случается, дорогие продукты – не более, чем вода и воск, а у недорогих хороший, действенный состав.

Подписаться на Youtube-канал автора можно здесь.