Только люди с высоким IQ справятся с этой головоломкой: найдите число за 6 секунд
Праздничные моменты всегда вызывают тёплые чувства в наших сердцах. Мы с нетерпением ждем этих особых дней, когда можем собраться с родными и друзьями, обменяться искренними пожеланиями, порадовать друг друга подарками и насладиться вкусным лакомством. Чтобы напомнить вам об этих радостных мгновениях, УНИАН предлагает увлекательную оптическую головоломку, которая перенесет вас в атмосферу празднования.
Перед вами в скором времени появится яркая и красочная картинка, наполненная разнообразными сладостями. На ней вы увидите целый парад тортов и кексов, украшенных изысканным кремом и увенчанных праздничными свечами. Эти аппетитные произведения кондитерского искусства сразу напомнят вам о детских праздниках – ведь почти на каждом десерте красуется свеча в форме цифры, символизирующая возраст маленького именинника.
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Но это не просто приятная для глаза иллюстрация – это настоящее испытание для вашей внимательности и сообразительности! Ваша задача – найти среди всего этого сладкого разнообразия скрытый тортик с цифрой 8. И сделать это нужно всего за шесть секунд! Чтобы справиться с этой задачей, вам понадобится безупречное зрение (уровень 20/20) и высокий уровень IQ. Вы готовы принять вызов и попытаться найти особое угощение для восьмилетнего именинника?
Будьте готовы – эта задача может оказаться непростой. Ведь в вашем распоряжении совсем мало времени, а картинка изобилует яркими деталями и мелкими элементами, которые могут отвлекать внимание от основной цели. Каждая секунда на счету, сосредоточьтесь и внимательно изучайте изображение!
Если вы все же не смогли справиться с заданием в отведенное время, не огорчайтесь. Даже самые внимательные глаза иногда нуждаются в подсказке. Поэтому мы подготовили для вас разгадку, которую вы можете увидеть чуть ниже.
Раскрытие тайны
Для тех, кто искал, но не смог найти, вот ответ: праздничный торт для восьмилетнего именинника расположен в правой части изображения. Чтобы вы его точно не пропустили, мы обвели его разноцветным кругом, который сразу привлекает внимание.
Напомним, ранее мы предлагали пройти интересный тест на IQ за 11 секунд.
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