Типы привязанности у взрослых: какие бывают и как влияют на нашу жизнь

Типы привязанности — это эмоциональные связи с матерью, которые формируются в младенчестве. Именно они часто определяют, насколько хорошо человек относится к другим людям, как реагирует на близость, на протяжении всей жизни.

Что такое типы привязанности у взрослых, какие они бывают, как влияют на нашу жизнь, поговорим далее в статье.

Теория привязанности: что это

Теория привязанности в отношениях — это представление об особенностях поведения человека в отношениях с другими людьми.

Например, человек с надёжным типом привязанности способен открыто делиться своими чувствами, искать поддержки, когда сталкивается с проблемами в отношениях. Личность с тревожно-избегающим типом нуждается в близких отношениях, но при этом ведёт себя эгоистично или манипулятивно.

Теория привязанности возникла в 1960 – 70‑е годы благодаря психологам Джону Боулби и Мэри Эйнсворт. Учёные проводили исследования отношений между матерью и ребёнком. До этого считалось, что младенец поддерживает отношения с близким человеком исключительно для выживания, не испытывая чувств и эмоций. Джон Боулби и Мэри Эйнсворт доказали, что малыш может привязываться к матери. Эта особенность помогает удерживать ребёнка рядом со значимым взрослым, тем самым повышая его шансы на выживание.

Во взрослой жизни, определение типа привязанности необходимо для создания гармоничных отношений.

Например, если мать понимала ваши нужды, реагировала, точно интерпретировала меняющиеся физические и эмоциональные потребности, то у вас развивается надёжная привязанность. Во взрослом возрасте это обычно означает уверенность в себе, доверие, способность здраво управлять конфликтами, реагировать на близость, спокойно преодолевать взлёты и падения романтических отношений.

Если мать находилась в состоянии послеродовой депрессии или у неё было мало опыта взаимодействия с детьми, то ей было сложно понимать потребности малыша, поэтому они не всегда удовлетворялись. Во взрослом возрасте такой человек не чувствует себя в безопасности среди близких людей, не проявляет эмоций, поскольку не умеет этого делать.

Какие же ещё есть типы привязанности? Разберём далее.

Типы привязанности

Мы уже выяснили, что типы привязанности в отношениях формируются во младенческом возрасте, при этом именно они влияют на выбор партнёра. Зная их особенности можно понять, почему одни люди ревнуют и постоянно ссорятся, а другие — живут мирно и счастливо.

Всего существует 4 типа привязанности:

Амбивалентная привязанность.

Тревожно-избегающая привязанность.

Дезорганизующая привязанность.

Надёжная привязанность.

Прежде чем начинать отношения, следует выяснить с каким человеком вам будет комфортно и спокойно. Как определить свой тип привязанности? Попробуйте задать себе эти простые вопросы:

Как вы реагируете, если ваш любимый человек долго не звонит? Что самое важное в отношениях? Как вы ведете себя в конфликтных ситуациях? Что будете делать, если партнёр будет смотреть на других? Как вы относитесь к проявлениям нежности? Легко ли принимаете помощь?

Запишите свои ответы, а потом сопоставьте с указанными ниже реакциями.

У вас амбивалентный тип, если вы спокойно реагируете на отсутствие звонка от любимого. Вы считаете, что самое важное в отношениях — это совместное времяпровождение. В конфликтной ситуации выбираете стратегию избегания. При том, что боитесь потерять партнёра, вы проявляете свою независимость от него. Объятия и поцелуи любимого приносят вам положительные эмоции. А в непростой ситуации вам легко попросить о помощи.

Тревожно-избегающая привязанность — если партнёр долго не звонит, то вы тут же предполагаете измену. Причиной тому ваша уверенность, что самое важное в отношениях — это контроль любимого. В конфликтной ситуации вы выбираете стратегию избегания. Вы не уверены в себе, именно поэтому боитесь потерять партнёра. Часто вам неприятно проявление нежности, поскольку не знаете как вести себя в такой ситуации. Избегаете помощи и самостоятельно находите решение.

Вы скорее представитель дезорганизующего типа, если нервно реагируете на отсутствие звонка от любимого, начинаете звонить ему, скажем, каждые пять минут. Считаете, что самое важное в отношениях — это взаимный контроль. В конфликтной ситуации, выбираете стратегию соперничества. Боитесь потерять партнёра, потому что не уверены в себе. В отношениях стремитесь проявлять и принимать любовь и ласку. Легко просите о помощи.

Надёжная привязанность — вы спокойно реагируете на отсутствие звонка от партнёра. Для вас важное в отношениях — это любовь и взаимопонимание. Спокойно стараетесь разрешить конфликт, идёте на уступки. Не боитесь потерять партнёра, потому что уверены в себе. С радостью принимаете нежность, дарите её другим. Легко можете попросить о помощи.

Теперь стоит подробнее рассмотреть каждый тип привязанности в романтических отношениях отдельно и подробно.

Амбивалентная привязанность

У людей с таким типом привязанности проявляется тревожность и неуверенность в себе, им не хватает чувства собственного достоинства. Они жаждут эмоциональной близости, но беспокоятся, что другие не хотят быть с ними.

В детстве такие люди то получали слишком много внимания и заботы, то их отвергали, проявляли эмоциональную холодность. Повзрослев, такой человек испытывает напряжение в отношениях, он не уверен в том, что его любят и принимают таким, какой он есть. Проявление любви у него смешивается с чувством злости.

Для поведения характерны неуравновешенность, периодические всплески эмоций. Например: утром супруга заявляет, что хочет провести целый день дома. А через несколько часов устраивает скандал мужу из-за того, что он не ведёт её в кино.

Тревожно-избегающая привязанность

Этот тип возникает, когда малыш в детстве получал слишком мало ласки и внимания. Такой взрослый подавляет в себе стремление к любви и близости. Он держится отстранённо, уверяя окружающих, что ему и одному хорошо.

Например: супруг любит свою вторую половинку, но редко проявляет чувства. Из-за этого жена устраивает ссоры, не понимает, почему муж так себя ведёт.

Дезорганизующая привязанность

Такой тип возникает из-за сильного страха, часто в результате пренебрежения или жестокого обращения в детстве. Взрослые склонны считать, что они не заслуживают любви или близости в отношениях, поскольку большинство отношений заканчивались травмой. Такой человек склонен выбирать партнёра с аналогичным типом привязанности.

Например: приближается годовщина свадьбы, супруга не напомнила мужу о том, что планирует этот день отметить в ресторане и нужно забронировать столик. Она надеялась, что муж сам вспомнит и всё сделает. В день годовщины супруга ожидает романтический вечер, а партнёр приходит с работы и садится смотреть телевизор. Вместо того, чтобы поговорить с мужем, жена начинает собирать вещи, чтобы уйти от него.

Надёжная привязанность

Человек такого типа достаточно чуток, способен устанавливать личные границы. Ощущает себя в безопасности, стабилен в близких отношениях. Не боится одиночества, адекватно воспринимает форс-мажоры на работе у партнёра, не устраивает истерик из-за внезапных командировок. Уверен в себе, знает, что его любят и ценят окружающие люди.

Например: в неудачах супруг не винит партнёршу, а понимает, что в жизни существуют черные и белые полосы. Для него отношения на первом месте, поскольку семья — это источник стабильности, сил и энергии.

Мы рассмотрели, какие типы привязанности бывают в зависимости от опыта первых отношений с матерью. У каждого из них есть свои положительные и отрицательные стороны.

В здоровых отношениях есть и радость, и разочарование, и конфликты, и ссоры, но есть и умение совместными усилиями находить пути выхода из сложной ситуации, которая помогает сохранить семью.

Для создания благоприятного союза с супругом и хороших отношений с детьми, следует понять и проработать с психологом детские травмы. Когда детская травма не разрешена, то чувства незащищённости, страха и беспомощности могут сохраняться очень долго. Работа с психологом нужна именно для этого. Только специалист поможет разобраться в прошлом эмоциональном опыте, стать уверенней.