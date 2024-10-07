Тест для самых внимательных: найдите яблоко за 11 секунд

Наш мир полон предметов, которые часто теряются среди всеобщего окружения, оставаясь незамеченными. Именно это явление вызывает наше удивление, когда мы сталкиваемся с визуальными иллюзиями, обманывающими наше восприятие.

УНИАН предлагает вашему вниманию интересную головоломку, которая обязательно вас заинтересует. В большой корзине, заполненной оливками, спряталось зеленое яблоко. Найти его быстро смогут только те, кто обладает исключительной внимательностью к мелочам и умением сосредотачиваться качествами, которые присущи не каждому.

На обнаружение сочного фрукта вам удается всего 11 секунд. Задача требует максимальной концентрации, но не забывайте об ограничениях во времени!

Если вам не хватило времени для решения загадки, теперь вы можете внимательно рассмотреть изображение и попытаться найти яблоко без спешки. Проверить свой ответ можно ниже.

Оптическая головоломка. Источник: Униан Оптическая головоломка. Источник: Униан

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Где же утаили яблоко?

Теперь, когда вы увидели ответ, возможно, вы удивлены тем, как этот распространенный фрукт мог остаться незамеченным раньше.

Оптическая головоломка. Источник: Униан Оптическая головоломка. Источник: Униан

Также предлагаем решить головоломку, в которой нужно сосчитать вес животных всего за 25 секунд .

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