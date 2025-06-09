Тайна за стеной: что нашли британцы, разрушив 245-летнюю преграду (фото)

Во время ремонтных работ в доме, построенном еще в 1780 году, британские супруги наткнулись на замурованную дверь, которая когда-то соединяла их дом с соседним. Эта историческая находка быстро стала популярной в соцсетях.

Видео с открытием, обнародованное в TikTok, вызвало активное обсуждение среди пользователей платформы. Дебора и Люк Финчи не могли представить, какие неожиданности ждут их во время ремонта собственного дома вблизи города Дарем. Их дом в свое время построил премьер-министр Чарльз Грей.

В процессе реставрации супруги решили демонтировать каменную стену, ранее закрывшуюся гипсокартоном. "Нам было очень интересно, что там скрыто, и однажды вечером мы просто начали срывать гипсокартон. Не заметили, как сняли почти половину стены", – вспоминает Дебора.

В это время они обнаружили замурованный участок. Как выяснилось, за ней пряталась старинная дверь, которая датируется примерно 1830 годом и ведет прямо в кухню соседнего дома.

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"Мы обратились к соседям с просьбой посмотреть, куда именно выходит этот проход, и знали ли они, что между нашими домами когда-то существовали двери", – рассказала женщина.

Обнаруженные детали пролили свет на прошлое: когда-то оба дома принадлежали к единственному имению, а двери использовались слугами для передвижения между частями дома.

"Если прижать ухо к кирпичной стене, можно было услышать, что происходит у соседей. Наши собаки даже перелаивались через эту дверь!" – с улыбкой вспоминает хозяйка.

Супруги решили не открывать проход, а сохранить его как исторический элемент в другой форме. "Мы заложили дверной проем аутентичным кирпичом и превратили его в стеллаж с декоративной экспозицией. Теперь это настоящий центр внимания во время каждого визита гостей", – рассказывает Дебора.

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