Тайна кроссовок на проводах: кто и зачем развешивает обувь по всему миру, и какие это имеет скрытые значения

В каком бы уголке мира вы ни оказались, вам, вероятно, встретятся кроссовки, висящие на линии электропередач. Этот феномен является привычным явлением, и, как отмечают исследователи, существует множество причин для этого.

Об этом сообщает IFLScience.

Факт бросания обуви на электрические провода наблюдается во многих странах мира по разным мотивам, поэтому ученые решили выделить несколько наиболее распространенных причин, которые могут объяснить это, на первый взгляд, необычное поведение.

Мемориал

С давних времен человечество ищет способы сохранить воспоминания о тех, кто ушел в вечность. Доказательством тому являются древние погребения, свидетельствующие о наших попытках почтить память предков. Сегодня мы имеем множество традиций, позволяющих нам помнить умерших, от традиционных ритуалов до современных символических жестов, таких как оставление обуви на проводах.

Территория

Существует мнение, что пары обуви, висящие на электрических проводах могут служить знаками для обозначения контролируемых территорий или как сигнал о наличии определенных нелегальных активностей. Однако некоторые эксперты склоняются к мнению, что это может быть не более чем городской миф, ведь четкой причины, почему люди делают это, не существует.

В разговоре с бывшим высокопоставленным членом банды Bloods, Патриком Старром, отбывающим наказание в тюрьме штата Миссури, он подтвердил, что они использовали этот метод для обозначения своей территории. Тем не менее, другие осужденные утверждают, что таким образом они чтили погибших друзей из своих районов.

Шутки и опасности

Стандартные электрические столбы, высотой примерно 10 метров, часто становятся объектом для подростковых шуток, когда они бросают на них чужую обувь. Однако попытки снять обувь с проводов могут быть очень опасны. Даже использование резиновой обуви или перчаток не гарантирует защиты от электрического разряда, поэтому специалисты настоятельно не рекомендуют это делать.

Напомним, раньше мы рассказывали, почему металлические предметы тонут, а огромные корабли плавают.

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