Существует ли любовь с первого взгляда?

Можно ли полюбить человека буквально с первой встречи? Можно ли с ходу понять, что это твоя судьба? Ученые скептически относятся к теории сверхбыстрого появления такого глубокого и сильного чувства как любовь. Но почему же многие из нас не сомневаются, бывает ли любовь с первого взгляда? Наверняка потому, что сами испытывали нечто подобное.

Давайте разберемся, что такое мгновенная (быстрая) любовь, как она возникает и что об этом думают ученые и психологи.

Что говорит наука о любви с первого взгляда

Изучением быстрой влюбленности занимались психологи из университета Цюриха. Они провели социальный эксперимент, в сути которого — фиксация чувств в момент встречи с потенциальными избранниками. Оценивали как физическую привлекательность, так и сексуальное влечение. В итоге выяснили, что люди действительно могут испытывать сильные чувства сразу после знакомства — в течение первой и единственной встречи.

Больше симпатий вызывали красивые люди — их отмечали в 9 раз чаще, чем остальных. Вместе с тем некоторые участники эксперимента могли путать сексуальное влечение с влюбленностью.

Неожиданные выводы заключались в том, что у мужчин любовь с первого взгляда (или как минимум ее признаки) отмечалась чаще, чем у женщин. Слабый пол оказался более избирательным. Также оказалось, что яркие эмоции далеко не всегда взаимны. Большая часть опросных листов имели односторонний характер, поэтому шансов на продолжение знакомства у испытуемых было крайне мало.

Главный вывод европейских ученых: респонденты практически не упоминали те чувства, которые характеризуют любовь (близость, доверие, верность, безусловное принятие). И это позволило провести условную черту между влюбленностью и любовью. На старте знакомства может возникнуть лишь первая.

Исследование Хелен Фишер

Американский антрополог Хелен Фишер попыталась разобраться, что такое любовь с первого взгляда. Согласно ее наблюдениям, людям достаточно 3 минут с момента первой встречи, чтобы понять, готовы ли они дальше взаимодействовать с человеком.

Все дело в наших предках. Их продолжительность жизни была в несколько раз короче, чем у современников. Поэтому главной целью был поиск партнера для продолжения рода. Выбирали его с позиции физического здоровья, чтобы передать потомству более "качественные" гены. Времени на поиски было мало, поэтому естественным образом сформировался навык быстрого распознавания потенциального партнера. Так эволюция "настроила" мозг человека на оперативное принятие подобных решений.

Известно, что за физическое влечение и любовь отвечают разные отделы коры головного мозга. Хотя часто они активизируются одновременно. Тем не менее в момент встречи с "тем самым" партнером происходит выработка разных гормонов. Но скорость их воздействия на мозг одинакова — она составляет пятую долю секунды. Поэтому на вопрос о том, можно ли влюбиться с первого взгляда, Хелен даёт однозначный ответ — для этого хватит и секунды.

Как проявляется эффект ореола

Несмотря на очень тонкую грань между понятиями "любовь", "влюбленность" и "влечение", наука считает, что сначала возникают влюбленность и сексуальное влечение. Чем они сильнее, тем выше шансы этим чувствам перерасти в любовь. И все это обусловлено эффектом ореола — способностью мозга вытеснять противоречивую информацию о человеке, который искренне нравится.

Выражение "любовь слепа" правдиво. Мы долго удерживаем в сознании образ, который сформировался в первые минуты после знакомства с потенциальным партнером. И он не меняется, даже если поведение или слова этого человека не вполне соответствуют нашим критериям правильности, уместности.

Эффект ореола позволяет людям на основании первого впечатления формировать дальнейшие суждения о своих визави. Присовокуплять к идеальному образу хорошие качества и отметать плохие. Как это влияет на возникновение влюбленности?

Если человек подходит нам по типажу и другим параметрам, то мы неосознанно адвокатируем его — закрываем глаза на мелкие несоответствия нашему идеальному образу.

Влечение — основа любви с первого взгляда

Интересные выводы сделали ученые из Университета Гронингена: влюбленности и любви почти всегда предшествует физическое влечение. То есть мы сначала рассматриваем партнера в сексуальном плане, и только потом — во всех остальных. Возможно, именно этим объясняется тот факт, что мужская любовь с первого взгляда встречается чаще, чем женская.

То есть человек проходит несколько стадий, пока родится то самое светлое чувство. Но чем больше у этого процесса этапов, тем выше вероятность, что что-то помешает. Американские ученые провели исследование на тему перерождения влюбленности в любовь. Оказалось, шанс на продолжение имеют лишь 13% из всех случаев влюбленности.

В то же время по опросам, более 60% людей хоть раз влюблялись буквально с первого знакомства. Ну и те же американцы (популярный журнал) опросили около 3 тыс. человек и выяснили, что 72% мужчин и 61% женщин верят в мгновенную любовь. Можно сделать вывод, что мы осознаем хрупкость процесса трансформации похоти в чувства. Но при этом не сомневается, что любовь с первого взгляда существует.

Как понять, что человек влюбился

Как только влюбленные парочки успешно проходят все этапы формирования близких чувств, то с трепетом комментируют начало своих отношений: "Это была любовь с первого взгляда!". Очень приятно осознавать, что выбор был сделан правильно, все счастливы. Но со стороны это смахивает, скорее, на иллюзию. Вроде той, когда после какого-то события заявляют: "Я знала, что так будет".

Тем не менее есть ряд признаков, которые уже на этапе первых встреч помогут понять, есть ли у человека особые чувства к новому знакомому/знакомой.

Воспользуйтесь тремя критериями, которые помогут понять, есть ли у вас любовь с первого взгляда:

сильное желание узнать о человеке как можно больше;

зрительный контакт с объектом повышенной симпатии — буквально не можете отвести глаз;

сексуальное влечение в сочетании с обоснованной надеждой на удовлетворение этого желания.

Неплохо бы также знать признаки отсутствия мгновенной любви:

вы легко переключаетесь с одного человека на другого — и все они вам симпатичны;

забегаете наперед, проявляя собственнические чувства — скорее всего, это желание добавить очередную "победу" в свой любовный актив или потакание комплексам;

ваше тело противится этому чувству. Слишком сильные симптомы стресса, аллергические реакции, неприятные ощущения в животе — признаки отсутствия любви с первого взгляда у мужчин и женщин.

Неудовлетворенные потребности

Иногда люди путают зарождение любви с желанием как можно быстрее за счет симпатичного и приятного человека удовлетворить какую-то потребность. К примеру, застенчивый парень знакомится на вечеринке с доброй и милой девушкой. Он привык к холодности красоток, а тут столкнулся с очаровательной приветливостью и потерял голову. Ему кажется, что это "та самая".

Но спустя несколько месяцев или лет парень понимает, что это не было судьбой, божественным провидением или счастливым случаем. Девушка не была "той самой". Просто он на момент встречи с ней испытывал потребность в общении, внимании со стороны противоположного пола.

Но это еще не всё. Неразделенная любовь с первого взгляда может глубоко травмировать. Поэтому мозг приложит все усилия, чтобы избежать неприятных потрясений. Что происходит с парнем дальше? Он понимает, что эта девушка соответствует его критериям идеальной избранницы. Именно она может дать то чувство внутреннего комфорта и равновесия, к которому он стремится. И мозг проделывает странную, но необходимую штуку: заставляет героя нашей истории влюбиться в девушку. То есть вовлечь его на путь формирования любви.

Таким образом становится понятен механизм возникновения нежных чувств буквально при первой встрече. Чем ярче выражена какая-то потребность и чем лучше наш визави подходит под условные критерии выбора инструмента ее удовлетворения, тем быстрее мы влюбимся в него. Звучит не слишком романтично, зато вполне обосновано с точки зрения эволюции.

На вопрос, существует ли любовь с первого взгляда, исчерпывающе ответила российский психолог М. Пугачева:

"Установка на любовь и критерии будущего партнера лежат глубоко в бессознательном. И мы о них не знаем. Поэтому когда встречаем человека, схожего с нашими представлениями, происходит его мгновенное "узнавание", "распознавание" и принятие. А нам в этот момент кажется, что "любовь нечаянно нагрянула...", и мы не понимаем, что готовились к этому чувству всю жизнь".