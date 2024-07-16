Существенно отличается от традиционных представлений: Тесла расшифровал загадки египетских пирамид

Никола Тесла, известный изобретатель и инженер, отличился не только своими революционными идеями в области электричества, но и интересными теориями по поводу египетских пирамид. Его взгляд на предназначение и происхождение этих величественных построек существенно отличался от традиционных представлений историков.

Команда UAportal подготовила объяснение известного ученого по поводу возникновения пирамид.

Пирамиды: не гробницы, а нечто большее?

Тесла считал, что пирамиды Гизы не были созданы для погребения фараонов, как принято полагать. Он обращал внимание на отсутствие упоминаний о пирамидах в египетских папирусах, а также на нехватку крышек саркофагов и других признаков захоронений. По его мнению, пирамиды могли иметь другое предназначение, возможно, служить источниками энергии или даже средствами связи с другими цивилизациями.

Загадка происхождения пирамид

Тесла имел еще одну интригующую теорию по происхождению пирамид. Он предполагал, что они были возведены задолго до египетской цивилизации, возможно, даже до появления первых государств. По его словам, египтяне только приспособили уже существующие постройки под свои нужды, приписав себе их авторство.

Научные споры и загадки

Теории Тесла о пирамидах вызывают много дискуссий среди ученых. Некоторые считают их фантастическими и неподтвержденными доказательствами, а другие видят в них зерно истины и возможность переосмыслить историю человечества.

Независимо от того, принимать ли теории Николы Тесли, его взгляд на египетские пирамиды побуждает нас задуматься о том, насколько мало мы знаем о нашем прошлом и какие тайны еще скрывают древние цивилизации. Возможно, пирамиды действительно имеют другое предназначение, которое еще предстоит открыть.

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