Стильная женская стрижка боб: от нее фанатеют голливудские звезды (фото)

Стрижка боб уже много лет держится на пике популярности и не собирается сдавать позиций. В этом сезоне она снова покорила сердца модниц, в том числе и голливудских звезд.

Боб подходит для любого типа волос, форм лица и возраста. Его можно укладывать по-разному, создавая как романтические, так и дерзкие образы. Эта прическа не требует сложного ухода. Вам понадобится всего несколько минут, чтобы уложить волосы феном и расческой.

Боб всегда выглядит современно и элегантно. Эта стрижка подчеркнет вашу красоту и индивидуальность.

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Какие варианты боб в тренде этого года:

Классические бобы. Этот вариант стрижки всегда актуален. Волосы подстригаются до уровня подбородка, с четким срезом.

Боб-каре. Эта стрижка сочетает элементы боб и каре. Волосы сзади короче, а спереди длиннее, что создает интересный контраст.

Многослойные бобы. Эта стрижка идеально подходит для тонких волос. Многослойность придает волосам объем и текстуру.

Ассиметричный боб. Этот вариант стрижки подойдет тем, кто желает выделить свою особенность. Волосы с одной стороны короче, чем с другой.

Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram@dimitrishair Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram@dimitrishair

Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram@dimitrishair Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram@dimitrishair

Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram@lilyallen Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram@lilyallen

Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram@owengould Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram@owengould

Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram@xtina Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram@xtina

Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram@dimitrishair Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram@dimitrishair

Кто из голливудских звезд носит боб?

Виктория Бекхэм. Известная певица и дизайнер уже много лет верна этой стрижке. Ее боб всегда безупречно уложен и подчеркивает ее элегантный стиль.

Дженнифер Лоуренс. Актриса любит экспериментировать с разными вариантами боб. Ей идут как классические, так и более креативные стрижки.

Скарлетт Йоханссон. Звезда предпочитает короткий боб со рваной текстурой. Эта стрижка подчеркивает ее утонченные черты лица.

Кара Делевинь. Модель любит носить боб с косой челкой. Этот вариант стрижки придает ее образу дерзости и сексуальности.

Рианна. Певица не боится экспериментировать с цветом волос. Ее боб бывает как классического блонда, так и ярких, необычных оттенков.

Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram.com@dimitrishair Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram.com@dimitrishair

Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram.com/ @ryanrichman Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram.com/ @ryanrichman

Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram@ciara Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram@ciara

Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram@mararoszak Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram@mararoszak

Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram@erickohair Как выглядит прическа боб. Источник: Instagram@erickohair

Если вы хотите обновить свою прическу, боб – это отличный выбор. Эта стрижка не только стильна, но и практична. С ней вы всегда будете смотреться на миллион.

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