Специалисты объяснили, как стакан воды поможет хранить овощи свежими втрое дольше

Фрукты и овощи иногда начинают портиться спустя всего несколько дней после покупки. Так происходит, в частности, из-за неправильного хранения.

Инфлюэнсер Лисса Луиза рассказала о полезном лайфхаке, который повышает срок хранения овощей и фруктов. Ключевым шагом, советует она, является удаление всех пластиковых упаковок, которые могут ускорить порчу, сообщает Express.co.uk.

Просто поместите корнеплоды, например листья салата или репчатый лук, корешками вниз в стакан с водой. Этот метод, как она утверждает, сохранит их хрустящими и задержит гниение или увядание.

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Для корнеплодов нужно сливать воду и наполнять ее каждый день или дважды в день. Иначе они могут покрыться слизью.

Любители шпината могут выстелить тарелку бумажными полотенцами, положить сверху шпинат и охладить его, чтобы листья не размокли. Для хорошей свежести грибов полезно хранить их в картонном пакете в холодильнике.

Часто быстро портящиеся ягоды можно дольше сохранить, храня их в закрытых стеклянных банках в холодильнике.

Ранее эксперты дали советы, как снизить количество нитратов в ранних овощах и ягодах.

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