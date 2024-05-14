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Специалисты объяснили, как стакан воды поможет хранить овощи свежими втрое дольше

Анастасия Крыщук

Специалисты объяснили, как стакан воды поможет хранить овощи свежими втрое дольше
Как стакан воды поможет хранить овощи свежими

Фрукты и овощи иногда начинают портиться спустя всего несколько дней после покупки. Так происходит, в частности, из-за неправильного хранения.

Инфлюэнсер Лисса Луиза рассказала о полезном лайфхаке, который повышает срок хранения овощей и фруктов. Ключевым шагом, советует она, является удаление всех пластиковых упаковок, которые могут ускорить порчу, сообщает Express.co.uk.

Просто поместите корнеплоды, например листья салата или репчатый лук, корешками вниз в стакан с водой. Этот метод, как она утверждает, сохранит их хрустящими и задержит гниение или увядание.

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Для корнеплодов нужно сливать воду и наполнять ее каждый день или дважды в день. Иначе они могут покрыться слизью.

Любители шпината могут выстелить тарелку бумажными полотенцами, положить сверху шпинат и охладить его, чтобы листья не размокли. Для хорошей свежести грибов полезно хранить их в картонном пакете в холодильнике.

Часто быстро портящиеся ягоды можно дольше сохранить, храня их в закрытых стеклянных банках в холодильнике.

Ранее эксперты дали советы, как снизить количество нитратов в ранних овощах и ягодах.

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