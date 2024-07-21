Советы по удалению пней: как сэкономить время и усилия

UAportal подготовил несколько креативных решений для многолетней проблемы пней на приусадебных участках. Эти способы удаления пригодятся людям, которые ищут эффективные и экологически чистые способы удаления пеньков.

Естественный процесс разложения

Просверлив несколько отверстий в пне и заполнив их богатыми азотом удобрениями, можно ускорить естественный распад древесины. Другой подход предусматривает покрытие пня толстым слоем мульчи или почвы, что ускоряет разложение и предотвращает дальнейший рост. Эти природные методы являются экологически чистыми и экономически эффективными.

Читайте также: Успейте до июня: эти три растения нужно обрезать для лучшего цветения и роста

Древесный уголь и соль Ипсома

Создав самодельную смесь для удаления пней с использованием порошкообразной смеси из равных частей этих составляющих, можно ускорить процесс разложения, что приведет к полному удалению пня. Отверстия в пне можно заполнить угольно-солевой смесью, что позволит со временем размягчить пень и окончательно разложить его.

Этот простой и экономически эффективный метод особенно подходит для владельцев домов, которые стремятся очистить свои участки от пеньков очень быстро.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в весенний период.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!