Солнце в банке: рецепт 'янтарного' варенья на зиму

В холодные осенние или зимние вечера к чашке горячего чая идеально подходит домашнее яблочное варенье. Яблоки, несмотря на подорожание, все еще остаются доступнее большинства фруктов и ягод, поэтому они подходят для консервации лучше других.

Об этом пишет Униан. Одним из самых быстрых способов приготовления является так называемое "пятиминутное варенье". Для него килограмм яблок нарезают кусочками или кубиками, засыпают 500 г сахара и оставляют на несколько часов, чтобы они пустили сок. Затем массу доводят до кипения и держат на огне всего несколько минут. Готовое варенье разливают по стерилизованным банкам, после охлаждения оно может храниться в прохладном темном месте.

Еще один вариант – прозрачное варенье с яблочными кусочками. Килограмм яблок режут на тонкие дольки, пересыпают 800 грамм сахара и оставляют на ночь, чтобы образовался сок. После этого яблоки несколько раз доводят до кипения с перерывами на настаивание, а на завершающем этапе прибавляют 0,5 чайной ложки корицы. Благодаря такому методу получается густой, насыщенный сироп с целыми фруктовыми дольками.

Читайте также: Идеальная закуска: рецепт кабачковой икры

Отдельно кулинары выделяют янтарное яблочное варенье, получающее красивый золотистый цвет благодаря сочетанию яблок с лимонным соком и небольшим количеством лимонной кислоты. Для него берем 1,7 килограмма яблок, 1,5 килограмма сахара, три литра воды (+ стакан), четыре столовых ложки лимонного сока, треть чайной ложки лимонной кислоты (+ треть чайной ложки).

Фрукты сначала замачивают в подкисленной воде, чтобы они не потемнели, затем заливают горячим сиропом и оставляют на несколько часов. При окончательной варке к ним добавляют лимонную кислоту, которая придает готовому блюду приятную кислинку и отчетливый аромат.

Раньше, мы делились рецептом малосольных цуккини.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!