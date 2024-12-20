Сокровища Помпеев: археологи нашли дом с мифологическими сюжетами на фресках (фото)
В древнеримских Помпеях археологи обнаружили небольшой дом с прекрасно сохранившимися фресками. Они иллюстрируют мифологические сюжеты.
Этот дом, названный Домом Федры в честь легендарной царицы Афин, демонстрирует эволюцию архитектурных стилей I века нашей эры. Образ Федры изображен на одной из настенных фресок, украшающих дом. Об этом пишет Reuters.
В доме, кроме фрески, изображающей Федру и Ипполита, отвергшего ее любовь, обнаружены и другие сцены по мифологии. Среди них встреча сатира с нимфой, а также изображения богов, которых археологи предполагают идентифицировать как Венеру и Адониса.
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Кроме масштабных фресок, стены Дома Федры украшены более мелкими, но не менее искусно исполненными орнаментами и сценами, изображающими естественные мотивы.
В агентстве сообщили, что Помпеи были уничтожены в результате извержения вулкана Везувий в 79 году н. Слой вулканического пепла, накрывший город, создал естественный консервационный эффект, позволивший сохранить здания по сей день.
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