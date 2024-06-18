Слова любви: как часто вы говорите о своих чувствах

Как часто вы говорите своим близким людям, что любите их?

Как часто вы делаете им комплименты?

Как часто обнимаете просто так?

А теперь вопрос со звёздочкой!

Как часто вы вспоминаете, что любите себя, хвалите, делаете себе комплименты?

Ведь мы отдаём только третью часть любви, что есть в нас, окружающим.

Кто-то мне скажет: это не правда! Вот я, например, часто недовольна собой, тем, что делаю, не хвалю себя. И вообще, как это хвалить себя? Значит я себя не очень то и люблю, но вот мужчине я даю много любви, хвалю его, восхищаюсь им и т.д.

Значит эта теория про то, что мы отдаёт только треть от любви находящейся в нас-это все фейк?

НЕТ! Вы не любите себя, а вашему мужчине вы не отдаёте любовь и его не любите. Вы все время заслуживаете любовь. Вы делаете все в отношении вашего партнера, что хотите получить для себя! Вам хочется быть любящей и хорошей, вам хочется быть любимой. Но вы все время пытаетесь заслужить! Вы расходуете свои ресурсы на износ.

Просто вы не знаете как по другому, к сожалению.

С чего начать?

С того, что нужно заняться собой сперва и вашими отношениями с собой.

Понять кто вы, какая, какие качества характера у вас есть, что вам нравится в себе, а что нет.

За что вы себя критикуете?

Почему не считаете себя достаточно хорошим? Что вам мешает в этом?

Для кого хотите все время соответствовать(социум, родители, партнёр, коллеги, друзья)?

Верите ли вы, что вы достигнете этой цели и где финиш?

Самый честный разговор в вашей жизни, должен состояться, в первую очередь, с самим собой!

Отношениями с собой нужно заниматься не меньше, чем отношениями с другими, а то и больше.

Когда ваша личность в гармонии с собой, то вы как полная чаша будете чувствовать себя ценным человеком, важным, любимым. Вам не нужно будет больше быть рабом мнений, ожиданий. И та любовь, которая будет всегда внутри вас, она будет очень велика.

Тогда ваш партнёр, близкие, дети, родители будут чувствовать действительно Любовь от вас, а не завуалированный способ попросить любовь себе.