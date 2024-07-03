Сколько блоков показано на картинке: задача на проверку логики

Головоломки – это веселый способ отточить когнитивные способности, улучшить внимание к деталям и повысить навыки решения проблем. Решение таких задач также свидетельствует о высоком уровне IQ.

Проверьте наблюдательность и укажите, сколько блоков на изображении. На это нужно потратить всего 12 секунд, сообщает Jagran Josh.

Эта головоломка разработана для проверки IQ и наблюдательность. На картинке 7, 8, 9 или 10 блоков?

Задача на логику с оптической иллюзией. Источник: Jagran Josh Задача на логику с оптической иллюзией. Источник: Jagran Josh

Только острый глаз и шустрый ум могут сделать это правильно под давлением часов. Такие головоломки идеально подходят для оценки скорости визуальной обработки и внимания деталей.

Читайте также: Только 1% людей с высоким IQ может найти трех утят: оптическая иллюзия

Те, кто может точно сосчитать блоки, быстро демонстрируют сильную визуальную обработку и внимание к деталям.

Если не удалось определить количество блоков, просмотрите ответ ниже.

Задача на логику с оптической иллюзией. Источник: Jagran Josh Задача на логику с оптической иллюзией. Источник: Jagran Josh

Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!