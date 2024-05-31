Сироп и лимонад из бузины: настоящее наслаждение для жаркого дня

Лимонад из бузины

Бонусом даю рецепт сиропа из бузины.

Лимонад из бузины – свежий, освежающий напиток, сочетающий в себе кислинку лимона с ароматом и полезными свойствами бузины. Его легкий вкус и аромат поднимают настроение и дарят ощущение летней прохлады в любое время года.

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Сам лимонад:

-75 бузиновий сироп

-50г льоду

-200г газованої води

-пару часток лимону та мʼята або тархун, по бажанню

Важливо приготувати смачний БУЗИНОВИЙ СИРОП

Його можна використовувати не тільки у лимонадах чи коктейлях, а ще у десертах - аромат бомбезний!

Приготування абсолютно легке:

1000г води

500г цукру

40г лимонний сік

300г квітів бузини

змішую воду, цукор та лимонний сік, доводжу до кіпіння

у банку поміщаю квіти бузини - набираю просто повну банку і заливаю сиропом який тільки но зняв з вогню, накриваю кришкою і даю охолонути!

для зберегіння треба його процідити у пляшку і поставити у холодильник!

Все!

Встигніть зібрати - це дуже смачно

Ось спробуйте!

Чекаю на ваші враження.