Синдром дефицита внимания у взрослых: как проявляется и что делать

Синдром дефицита внимания и гиперактивности по большей части упоминают в контексте детских заболеваний нервной системы, но последние пару лет мне приходится все чаще отмечать данное состояние и у взрослых.

Увы, огромное количество взрослых людей склонно к этому расстройству. Важно понимать, что СДВГ - это не исключительно детская проблема.

Основные проявления данного нейропсихиатрического расстройства – это невнимательность, импульсивность и гиперактивность.

У взрослых СДВГ хорошо проявляется в моменты рабочих переговоров: невозможностью сконцентрироваться на поставленном вопросе, сформировать и четко изложить свою мысль. Такой человек в процессе общения постоянно хватает телефон, читает не рабочие и не приоритетные в данную минуту сообщения/листает ленту, может вскакивать и отвлекаться на окружающие малозначимые факторы. После обсуждения рабочего вопроса не помнит всю информацию, не может сделать корректные выводы из беседы и просит позже повторить часть инфо в телефоном режиме, либо выходит на конфликт из-за недопонимания вопроса.

Думаю, многие сейчас вспомнили по описанию своих коллег по работе или может даже близких людей.

Причины СДВГ разнообразны и, как это часто бывает в медицине, четкого определения триггерных факторов нет. Запускать данное состояние могут все ниже перечисленные факторы:

~ генетика

~ факторы окружающей среды

~ злоупотребление гаджетами

~ черепно-мозговая травма

~ нездоровый рацион (особенно избыток сладкого и кофеина)

~ дефицит питательных веществ

~ нарушения сна

Что касается взаимосвязи дефицита нутриентов с СДВГ, есть подкрепленные клиническими исследованиями данные о важной роли магния, витамина В6 и омега-3.

Все три нутрицевтика крайне показаны детям и взрослым с СДВГ.

Также, будет полезным добавить в рацион на регулярной основе свежедавленное льняное масло (оно не будет горчить, это маркер его свежести), которое имеет высокий уровень альфа-линоленовой кислоты омега-3 (ALA), предшественника EPA и DHA.