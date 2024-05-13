Шоу 'Холостяк' возвращается: уже известно, кто будет главным героем (фото)

Телеканал СТБ объявил о новой съемке популярного шоу "Холостяк". Уже определен и главный герой – это Александр "Терен" Будько. Он бывший военный, ветеран, общественный деятель и автор книги "История упрямого мужчины". Будько также является участником сборной Invictus Games.

В своем Instagram канал СТБ объяснил, что объявил имя нового героя сегодня, поскольку 13 мая – день рождения "Терена".

Вас также заинтересует: Марго Робби создаст живой фильм "The Sims", основанный на культовой видеоигре

Александр ''Терен'' Будько. Источник: instagram.com/stbua Александр ''Терен'' Будько. Источник: instagram.com/stbua

Александр ''Терен'' Будько. Источник: instagram.com/stbua Александр ''Терен'' Будько. Источник: instagram.com/stbua

Александр ''Терен'' Будько. Источник: instagram.com/stbua Александр ''Терен'' Будько. Источник: instagram.com/stbua

"Два года мы получали вопрос, вернется ли на СТБ Холостяк. И честно отвечали, что это произойдет тогда, когда у нас будет настоящий герой нашего времени. Ведь главный Холостяк страны – это не просто успешный мужчина, готовый строить отношения. Это всегда тот, кого украинские женщины готовы назвать идеальным для себя. Сегодня идеальный мужчина в глазах украинок - это защитник, рядом с которым чувствуешь себя в безопасности", – говорится в сообщении канала.

Телеканал отметил уверенность Александра, его самоиронию, чувство юмора.

Александр ''Терен'' Будько. Источник: Alexei Ratmansky Александр ''Терен'' Будько. Источник: Alexei Ratmansky

"Увидев в прошлом году реакцию девушек на Сашу, поняли - вот наш кандидат на нового Холостяка. Этой осенью вместе с Холостяком мы сформируем национальную культуру, дружественную к ветеранам и ветеранкам. И погрузимся в новую историю любви", — добавили на СТБ. Также телеканал объявил, что приглашает девушек, мечтающих познакомиться с "Тереном" и построить с ним отношения, приходить на кастинг.

"Впервые в истории проекта мы объявляем имя Холостяка одновременно с началом кастинга! Для тех, кто хочет построить отношения с Тереном, анкета в шапке профиля, со стороны и на сайте СТБ", — добавили на телеканале.

Как подать заявку на участие в шоу "Холостяк": переходите по этой ссылке и заполняйте анкету.

Напомним, СМИ узнали, как на самом деле зовут исполнительницу Клавдию Петровну.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!