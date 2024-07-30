Сезонный тирамису: рецепт с малиной

Тирамису – обожаю этот десерт, воздушный и нежный – как любовь! А еще мне нравится добавить к нему разные вкусы – чтобы сделать сезонным – сейчас была малина!

Ингредиенты:

-330г творог маскарпоне

-6г мелена кофе

-4 яйца это примерно:

130г белок

70г желток

-85г сахар

-140г готового кофе или 2 американо

-30г амарето или коньяк

-24-28 палочек савоярди

-какао для посыпки

-200г малины

Готовим:

-маскарпоне заранее достаем из холодильника, добавляю молотый кофе и разминаю смесь лопаткой.

-отдельно взбиваю холодные белки 130г с 75г сахара. Сначала сами белки в легкую пену с щепоткой соли, затем постепенно добавляю мелкий сахар или сахарную пудру и взбиваю к стоячей пене.

-желтки сбиваю ручным блендером с 10г сахара в пену, затем ввожу в маскарпоне и перемешиваю венчиком

-далее в смесь маскарпоне, в 3 приема добавляю взбитые белки, осторожно работая венчиком – крем готов.

-готов кофе - должен быть не крепкий, добавляю в него амарето

Собираю десерт:

-немного крема кладу на дно формы,

-просачиваю палочку савоярди в кофе из амарето, кладу на крем и поверх опять часть крема,

Самый простой способ добавить сезонную нотку – положить слой свежей малины.

Повторяю еще раз слой палочек, крем, какао и малина снова.

Верх традиционно посыпают какао

Мне нравится еще когда вместо какао трут молочный шоколад

Десерту нужно 4-6 часов в холодильнике и он готов.

Хранить не более 3-х дней!

Яйца (лучше не домашние) обязательно брать целые, свежие и хорошо обрабатывать (таблетки Бланидас) или мыть хотя бы хозяйственным мылом.

Вместо малины можно брать яркое ягодное пюре 1:1, в таком случае я его прогреваю из 10% сахара от веса, добавляю 5 г желатина, охлаждаю и добавляю в Маскарпон.

Можно заменить 50% маскарпоне сливками – жирностью 30% и более. В таком случае нужно смешать холодные сливки и мягкий маскарпоне и осторожно взбить до стоящей пены.

Маскарпоне также можно делать самостоятельно – у меня был рецепт

Приятного аппетита!