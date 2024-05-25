Клубника – без сомнения, одна из самых вкусных летних ягод! Трудно отыскать человека, который не любил клубнику – сочную и сладкую ягоду. Ее вкусом можно наслаждаться с начала лета до ранней осени. Кроме прекрасного вкуса, клубника оказывает влияние на наше настроение благодаря содержащимся в ней ароматическим веществам.

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Чим корисна полуниця? Вам допоможе наша інфографіка.

Сезон клубники: кому следует совсем отказаться от употребления Сезон клубники: кому следует совсем отказаться от употребления

Незважаючи на безліч корисних властивостей ягід полуниці, деяким людям все ж варто обмежити її вживання, або взагалі від неї відмовитися.

Насамперед, потрібно пам’ятати, що полуниця належить до продуктів-алергенів. Алергікам, маленьким дітям і вагітним жінкам потрібно з обережністю ставитися до цієї ягоди.

Полуниця може погіршити стан тих, хто страждає виразковою хворобою або гастритами, оскільки кислоти, що містяться в ній подразнюють слизову шлунку.

При хворобах суглобів допускається їсти полуницю в обмеженій кількості, так як вона може стати причиною посилення подагричних болів.

З полуниці можна робити багато смачних страв – смузі, десерти, додавати її у салати. І хоча найчастіше з неї роблять джеми, варення, мармелад, більш корисна вона, звичайно, у свіжому вигляді. На жаль, ці плоди дуже швидко псуються, ферментуються та пліснявіють. Щоб ласувати ягодами з користю для здоров’я якомога довше, їх можна заморозити. Це кращий спосіб зберегти цінні інгредієнти та використовувати полуниці взимку.

Смачних вражень!