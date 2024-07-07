Секреты базового макияжа: как накраситься начинающему

Мечтаете о безупречном макияже, но не знаете с чего начать? Не беспокойтесь, ведь эксперты уверены: в любом возрасте можно овладеть искусством подчеркивать свою красоту.

Первый шаг на этом пути – базовый макияж. Он подходит для любого события, не нуждается в сложных навыках и дарит свежий, аккуратный вид. Об этом пишет OBOZ.

Вот несколько лайфхаков, которые помогут вам быстро овладеть базовым макияжем:

Румяна:

Положите в свою косметичку кремовые румяна. Этот многофункциональный продукт поможет:

Оживите лицо. Нанесите немного румян на яблоки щек и растушуйте.

Нанесите немного румян на яблоки щек и растушуйте. Подчеркнуть глаза. Используйте румяна как тени для век, чтобы создать нежный чудесный или романтичный образ.

Используйте румяна как тени для век, чтобы создать нежный чудесный или романтичный образ. Создать эффект губ. Вместо помады нанесите румяна на губы пальцем, чтобы получить натуральный румяный оттенок.

Скотч:

Нервничаете, что не сможете нарисовать ровные стрелки или брови? Обратитесь за помощью к косметическому скотчу!

Стрелки: Отрежьте кусочек скотча, приклейте его под углом, соответствующим желаемой форме стрелки, и проведите линию подводкой.

Отрежьте кусочек скотча, приклейте его под углом, соответствующим желаемой форме стрелки, и проведите линию подводкой. Брови: Используйте скотч, чтобы создать четкий контур брови, а затем заполните его карандашом или гелем.

Используйте скотч, чтобы создать четкий контур брови, а затем заполните его карандашом или гелем. Губы: Скотч поможет вам нанести помаду или блеск для губ максимально ровно.

Консиллер:

С помощью консилера вы сможете:

Скрыть нежелательные волоски. Нанесите легкий слой консилера под бровь, растушуйте его кистью или пальцем.

Нанесите легкий слой консилера под бровь, растушуйте его кистью или пальцем. Сформировать четкий контур. Консиллер поможет вам четко очертить форму брови и сделать ее более выразительной.

Консиллер поможет вам четко очертить форму брови и сделать ее более выразительной. Подчеркнуть взгляд. Используйте консилер, чтобы осветить зону под бровью, делая глаза более открытыми.

Сыворотка для ресниц:

Ухоженные ресницы и брови – залог привлекательного образа. Сыворотка для ресниц поможет:

Сделать ресницы длиннее и густее. Наносите сыворотку каждый вечер на очищенные ресницы.

Наносите сыворотку каждый вечер на очищенные ресницы. Усилить ресницы. Благодаря сыворотке ваши ресницы станут более устойчивыми к негативным факторам окружающей среды.

Благодаря сыворотке ваши ресницы станут более устойчивыми к негативным факторам окружающей среды. Подчеркнуть красоту глаз. Длинные и густые ресницы сделают ваш взгляд более выразительным.

Тушь для ресниц:

Не пренебрегайте тушью для ресниц! Нанесите несколько слоев на верхние ресницы, чтобы:

Открыть взгляд.

Придать ресницам объем и длину.

Сделать глаза более внятными.

Карандаш для бровей:

Карандаш для бровей – универсальный инструмент, который поможет:

Восполнить пробелы. Прорисуйте волоски карандашом, чтобы создать густые и естественные брови.

Прорисуйте волоски карандашом, чтобы создать густые и естественные брови. Подчеркнуть форму. Используйте карандаш, чтобы четко определить контур брови.

Используйте карандаш, чтобы четко определить контур брови. Подобрать оттенок. Выбирайте карандаш, максимально соответствующий вашему природному цвету волос.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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