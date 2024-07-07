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Секреты базового макияжа: как накраситься начинающему

Цихоцкая Мария

Секреты базового макияжа: как накраситься начинающему
В любом возрасте можно овладеть искусством подчеркивать свою красоту.

Мечтаете о безупречном макияже, но не знаете с чего начать? Не беспокойтесь, ведь эксперты уверены: в любом возрасте можно овладеть искусством подчеркивать свою красоту.

Первый шаг на этом пути – базовый макияж. Он подходит для любого события, не нуждается в сложных навыках и дарит свежий, аккуратный вид. Об этом пишет OBOZ.

Вот несколько лайфхаков, которые помогут вам быстро овладеть базовым макияжем:

Румяна:

Положите в свою косметичку кремовые румяна. Этот многофункциональный продукт поможет:

  • Оживите лицо. Нанесите немного румян на яблоки щек и растушуйте.
  • Подчеркнуть глаза. Используйте румяна как тени для век, чтобы создать нежный чудесный или романтичный образ.
  • Создать эффект губ. Вместо помады нанесите румяна на губы пальцем, чтобы получить натуральный румяный оттенок.

Скотч:

Нервничаете, что не сможете нарисовать ровные стрелки или брови? Обратитесь за помощью к косметическому скотчу!

  • Стрелки: Отрежьте кусочек скотча, приклейте его под углом, соответствующим желаемой форме стрелки, и проведите линию подводкой.
  • Брови: Используйте скотч, чтобы создать четкий контур брови, а затем заполните его карандашом или гелем.
  • Губы: Скотч поможет вам нанести помаду или блеск для губ максимально ровно.

Консиллер:

С помощью консилера вы сможете:

  • Скрыть нежелательные волоски. Нанесите легкий слой консилера под бровь, растушуйте его кистью или пальцем.
  • Сформировать четкий контур. Консиллер поможет вам четко очертить форму брови и сделать ее более выразительной.
  • Подчеркнуть взгляд. Используйте консилер, чтобы осветить зону под бровью, делая глаза более открытыми.

Сыворотка для ресниц:

Ухоженные ресницы и брови – залог привлекательного образа. Сыворотка для ресниц поможет:

  • Сделать ресницы длиннее и густее. Наносите сыворотку каждый вечер на очищенные ресницы.
  • Усилить ресницы. Благодаря сыворотке ваши ресницы станут более устойчивыми к негативным факторам окружающей среды.
  • Подчеркнуть красоту глаз. Длинные и густые ресницы сделают ваш взгляд более выразительным.

Тушь для ресниц:

Не пренебрегайте тушью для ресниц! Нанесите несколько слоев на верхние ресницы, чтобы:

  • Открыть взгляд.
  • Придать ресницам объем и длину.
  • Сделать глаза более внятными.

Карандаш для бровей:

Карандаш для бровей – универсальный инструмент, который поможет:

  • Восполнить пробелы. Прорисуйте волоски карандашом, чтобы создать густые и естественные брови.
  • Подчеркнуть форму. Используйте карандаш, чтобы четко определить контур брови.
  • Подобрать оттенок. Выбирайте карандаш, максимально соответствующий вашему природному цвету волос.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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